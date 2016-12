Moda: guerriere in pieno stile rock

Ci sono anche vestiti classici, ma la parte della gonna non è stretta come nell’immaginario maschile, bensì larga, un po’ scampanata. Non snobbiamo i vestiti in raso o in pizzo rivestiti di pelle, borchie, collari al collo, semplici o più articolati. Anche i pantaloni sono un po’ larghi e comodi: scivolano sulle gambe con leggerezza, creando un bel movimento se adornati di ricami e dettagli metal.



Rivisitate anche le salopette a vestito, corte ma sempre in pelle e con borchie sulle cuciture. Non mancano vestiti lunghi e corti apparentemente strappati ma che in realtà nascondono dei tagli a regola d’arte con bottoni e spille in metallo. Buttate un occhio anche alle cinture in acciaio ma non se andate a ballare. Per queste occasioni preferite quelle in pelle: magari potete aggiungere qualche inserto metallico.



Lo 'stile guerriera’ predilige il nero ma si contende il trono con diversi colori. Non pensate quindi di dovervi vestire rigorosamente total black perché il rosso, il giallo, il verde e altre tonalità più o meno accese danno luce a tutto il nero che avete addosso. Ma questo scontro di colori garantisce ottimi risultati di stile.

“I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni” - Pablo Picasso.



Colori e larghezza contraddistinguono questo stile. Gli stilisti si saranno sicuramente ispirati ad alcune guerriere delle storie fantasy. Aboliti quindi i capi troppo stretti. Lo stile catwoman lascia il posto allo stile valchiria, amazzone passando per il Signore degli Anelli con Eowyn. Donne così dovevano lanciare asce e pugnali, sfoderare spade e fare piroette da circo, non acciambellarsi per rubare diamanti.

“L’uccello, la spilla, la canzone, le bacche, l’orologio, il pane tostato, il vestito consumato dal fuoco. Io sono la ghiandaia imitatrice. Quella che è sopravvissuta nonostante i piani di Capitol City. Il simbolo della ribellione” - Suzanne Collins.



Per quanto possa sembrare strano non mancano all’appello accessori vintage e fiorati come le spille. Inoltre tutto ciò che è ricamato o fatto all’uncinetto si può indossare per essere in pieno 'stile guerriera'. Come sempre per rendere un outfit veramente esclusivo serve un'attenta conoscenza dello stile proposto e tanta creatività. Potete anche riciclare i vecchi centrini delle nonne, quelli che si mettevano sui comodini. Basta attaccarli bene alla stoffa e soprattutto nel punto giusto, evitate quindi le parti centrali del corpo e preferite quelle laterali.



Questo tipo di outfit richiede anche qualche accorgimento di trucco e parrucco. Concentratevi sugli occhi, osate con ombretti e mascara. I capelli o sciolti, liberi da fermagli, cerchietti e altro ancora, o legati, perfettamente tirati e magari con un po' di gel. Non trascuriamo le scarpe. Potete sceglierle nere e colorate, eccentriche come i sandali tacco 12 in pelle, con dettagli metal e frange, o classiche come i mocassini. Ma "soltanto il fascino e la grinta renderanno il vostro look decisamente accattivante" - Oscar Wilde.