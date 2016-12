Moda furba: dopo le Feste ci vuole l’outfit giusto

Le rotondità sulla pancia si nascondono bene con le camicie con il taglio sotto il seno (che ha l’effetto di valorizzarlo) e larghe in vita; sì alle t-shirt comode, mentre è bene abolire quelle stretch, le maglie in tessuti leggeri e i maglioncini smilzi di lana. Vi prego anche di non indossare maglioni stile coperta, l’effetto non è quello di nascondere i chiletti in eccesso ma di farvi sembrare delle giovani babbione! Piuttosto riempite l’armadio di giacche e foular. Utilissimi entrambi per mascherare e nascondere tutto l’eccesso col vantaggio di farvi sembrare molto eleganti e adatte ad ogni situazione. L’importante è scegliere il taglio giusto e i colori che più si addicono alla vostra carnagione, ma soprattutto alla vostra personalità e, oserei dire, anche alla vostra età.



Per “aiutare” fianchi, cosce e sedere, preferite gonne dalla vita alta e ampie, magari scampanate o a sacco: sì anche a quelle a pieghe, comode e gettonatissime. Potete optare anche per vestiti morbidi, meglio in poliestere o viscosa, se soffrite il freddo.



Coprite le braccia con coprispalle o comprate maglie smanicate perché le maniche (soprattutto se tagliate sotto le ascelle) mettono maggiormente in evidenza i ciccolatini e la frutta secca accumulai alle tombolate di famiglia.



Evitate calze colorate e scegliete quelle pesanti e nere (dai 50 denari in su). Se preferite i leggings ricordatevi che l’effetto sulla gamba non sarà lo stesso. Con i collant le gambe sembrano più sinuose e snelle.

“La moda è architettura: è una questione di proporzioni”. (Coco Chanel).



Scarpe rigorosamente col tacco anche se minimo: l’importante è evitare le 'ballerine' o le ciabbattelle. Se avete polpacci impegnativi evitate gli stivali che segano la vostra pelle dalla tibia in su. In commercio trovate stivali di camoscio o di pelle molto morbidi, anche la circolazione sanguigna merita un po' di rispetto.



Potete approfittare dei saldi per fare la scorta di tutto quello che vi manca nell'armadio, ma se al contrario volete investire i vostri soldi sudando in palestra e centri benessere ricordatevi di indossare i capi sportivi soltanto lì.



Ma per smaltire le abbuffate occorre rimettersi seriamente in forma. Non c'è bisogno di fare il giro del palazzo in pantaloncini a gennaio perché il desiderio di dimagrire non vi salverà dalla polmonite. Mai come in questo periodo si vede gente che gira vestita sportiva o che oltre alla borsetta, alla cartella da lavoro, si incolla addosso pure lo zaino o il borsone da palestra. Il punto, però, non è iniziare ma continuare. Ascolto spesso storie di persone che si sono iscritte in palestra addirittura prima della Befana e che a Pasqua erano già nomi senza immagine nei registri dei centri fitness: dei fantasmi che aleggiavano nelle sale. Non è impossibile smaltire panettoni, torroni e pandori, il difficile è non trasformarsi in essi quindi cercate di non dimenticare di provare tanto amore per voi stesse. Come sempre gli specchi non sono di legno, non ci vestiamo al buio (la luce è a portata di tutti) e tutti ci osservano. Abbiate, quindi, cura della vostra immagine.

"La moda è la raffinatezza che corre davanti alla volgarità e teme di essere sorpassata". William Hazlitt.