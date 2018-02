13 febbraio 2018 05:00 Moda: febbre da San Valentino Quando arriva arriva! Dolci cuori e deliziosi cioccolatini pronti per un soave 14 febbraio. Non lasciatelo a bocca asciutta. Sfoggiate l’outfit giusto per l’occasione.

Cominciamo sintonizzandoci sull'intimo cela passione: tra ricami, merletti e tulle si nasconde l'arte per svoltare la serata. Non aggiungo altro! La vostra immaginazione ha già capito. Non deludetela, pensate piuttosto a divertirvi. Se seguite il consiglio e l'abito permette indossate pure una sottana di pizzo. Sensuali e magnetiche senza colpo ferire. Poi avanti tutta con gli accessori.

Tutti i vestiti delle donne, in ogni epoca e paese, non sono che variazioni sull'eterna lotta tra il desiderio di essere vestite e la voglia inconfessata di spogliarsi. Lin Yutang Partiamo dalle scarpe.

Sappiate che è la prima cosa notata, soprattutto a distanza. L'intimo l'ultima, ma regala più emozioni.

Il giorno dell'amore un bel tacco se lo merita. Una calzatura rossa lucida andrà benissimo. La stagione autunno-inverno ha lasciato loro molto spazio e quella che verrà è altrettanto magnanima.

Spopoleranno anche in rosa cosiddetto cipria. Un colore tenuto e delicato. Abbinato ad un abito senza troppi tagli, stampe e fronzoli vari vi renderà eleganti e sensual come da copione.

Le donne che non amano centimetri superflui sotto il piede possono evitare di strapparsi i capelli.

Quando si parla di moda le soluzioni non mancano.

Per voi le ballerine si sono già piazzate in vetrina.

Personalmente le ritengo poco adatte al coccoloso evento, ma se i piedi fanno male bisogna arrendersi. Meglio una calzatura poco sexy che una camminata sbilenca.

La classe non va mai messa da parte. Con le ballerine vi suggerisco un abito stretto, non a perder fiato, ma che permetta di dimenticare i vostri piedi.

Puntate sul decolté. Abbinateci una collana di pietre luccicanti e che la serata abbia inizio.

Attenzione alle stringate o ai mocassini. Tutti modelli di gran moda. In questo caso puntate sugli abiti più corti e larghi, magari un po' a palloncino.

Una giacca con i bottoni nei punti giusti completerà l’opera.