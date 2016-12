4 ottobre 2016 12:32 Moda: evviva i polsi liberi! Nessuna macchia vi minaccerà più. Le maniche si presentano già rimboccate davanti al piatto.

La moda e lo stile impongono maniche ridotte e polsi in evidenza. A tavola può essere comodo, ma con i primi freddi serve qualche attenzione. Efficienza e risparmio queste le parole d’ordine delle ultime stagioni. Si economizza su tutto, pure sulla stoffa. Per fortuna non sono tendenze dominanti. Perché il vantaggio di ridurre un po’ di tessuto lungo le maniche è quello di mettere in evidenza i bracciali e i bordi dei guanti. Per il resto i miei fashion neuroni sventolano bandiera bianca.

L’autorità della moda è tale, che ci obbliga ad essere ridicoli per non sembrarlo Joseph Sanial-Dubay Come avrete intuito tra le tendenze degli ultimi anni meritano una menzione speciale le maniche di cappotti, piumini e giubbotti che si fermano intorno al gomito o all'avambraccio. La loro ascesa nell’industria del fashion registra cifre da capogiro. I polsini si sono ribellati, hanno creato un sindacato libero da cuciture per proporsi sul mercato senza fili superflui. Ma dovranno faticare molto per imporsi. La riduzione è in atto da tempo e ha coinvolto vestiti e giacche.



Se non compri un capo così sei un essere 'fuori moda', sei proprio un ‘umanoide’ da evitare. Perché nessuno si domanda come mai ti ostini a comprare le maniche a misura di braccio. Tutti si interrogano sul perché non ti piace spogliarti un po’ in autunno e anche d’inverno. Mi sono convinta che siano in molti ad ignorare le condizioni metereologiche. Esiste una forza mistica che ci spinge a trascurare le temperature, un caso lampante sono gli stivali d’estate. Poveri piedi. Consiglio a coloro che non riescono a resistere a capi accorciati di accaparrarsi tutti i manicotti in circolazione.