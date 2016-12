Moda estate: il cotone come arma contro caldo e afa

Beato chi vive al mare, inizia già a pensare alla tintarella e a rinfrescarsi facendo un bel bagno salato. Ma noi che sogniamo le sdraio e gli scogli per salvarci dal termometro dobbiamo optare per vestitini di cotone leggero. Adesso spopolano, quindi potete trovarne per tutti i conti in banca e per tutti gli usi: serata con gli amici, con l'amante, giornata stressante al lavoro o in famiglia. Fantasie e colori vi daranno la possibilità di creare un look perfetto per ogni occasione. Su un vestitino di cotone potete abbinare quello che volete, inoltre starete fresche e comode.



Una premessa per dire che siamo indietro con i lavori. Dubito che abbiamo già fatto la prova costume (intendo che ci siamo guardate seriamente allo specchio e abbiamo deciso cosa fare con i chiletti parcheggiati ovunque da Natale) ma soprattutto, scommetterei la borsa più costosa che ho, che nessuno è riuscito a fare il cambio di stagione nell'armadio. Onestamente vi dico che anch'io la mattina apro il guardaroba con una faccia che esprime più confusione mentale, mista all'angoscia, che persuasione. Non riesco a scappare dalla domanda: “e oggi che mi metto?”.



Il caldo è arrivato troppo all'improvviso e fare i conti con l'afa non è impresa semplice. E' vero che quando le cose arrivano all'improvviso e soprattutto non sono cose devastanti, il cambiamento ci offre la possibilità di dare una svolta positiva alla nostra vita, in questo caso al nostro guardaroba. Come diceva Mignon McLaughlin: “Le donne di solito amano quello che comprano, ma odiano i due terzi di ciò che è nei loro armadi”.



Ragione su tutta la linea. Lo so che ci lasciamo trasportare da istinti animaleschi quando facciamo shopping, veniamo assaliti da improvvisi attacchi di passione: “Si, lo voglio…quel capo deve essere mio! Con quel vestito sarò stupenda….”. Dobbiamo confessarlo avere l'armadio pieno di vestiti per creare i più disparati outfit ci fa impazzire. Ma Coco Chanel era solita dire che: “Una moda che non raggiunge le strade non è moda”. Pertanto, avere tante cose e non usarle non è molto utile. Certo, non credo che ai suoi tempi le stagioni litigassero come adesso.



Lo so che le riviste di moda si stanno scatenando, elargiscono consigli a non finire, peccato che il più delle volte in copertina vediamo modelle e attrici o donne che hanno tutte le possibilità per mostrarsi al top della bellezza anche con indosso uno scafandro consumato. Ma le povere mortali, tipo la sottoscritta, che devono fare? Le preghiere si sprecano, i fioretti per evitare gelati, pasta e pizza non si contano più. Il punto è che “lo spirito è forte ma la carne è debole”. Bisogna mettersi il virtual elmetto di paglia e andare all'attacco! In questa calda estate che per il calendario non è ancora arrivata, ma per i termometro sta già al massimo, bisogna continuare a mangiare ma con moderazione, mettere da parte qualche peccato di gola, fare una corsetta oppure il giro del palazzo e poi evitare l'ascensore se abitate ai piani alti. Ovviamente se credete ai miracoli potete pure iscrivervi adesso in palestra sperando che dimagrirete e vi rassoderete per giugno. Tutto è possibile, ma i miracoli da questo punto di vista non mi sembrano ancora di questa terra.



Mie care amiche il segreto è tutto nel cotone. Non vi preoccupate per le gambe poco perfette, la lunghezza dell'orlo non è un problema, potete comprarli sopra, sotto il ginocchio, al polpaccio, alla caviglia, quest'anno non esiste una regola di lunghezza: il mini va come il lungo, meglio di così. Sarete sempre impeccabili, delle Coco metropolitane.