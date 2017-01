Moda: capodanno non molla il rosso

Speriamo di conservare qualche centesimo per il mercante in fiera. Non sono più tempi di un capo e via. Pertanto devo proprio augurarmi che l'anno nuovo salvi la mia carta di credito dalla forza dei fashion designers.

Vi garantisco che entrare dentro uno di questi store per comprare un semplice slip e non sentirsi in colpa per non aver comprato l'intera collezione prevista è molto frustrante. Il personale addetto alle vendite è sempre pronto a capirti, ad ascoltarti e cosi quando ti chiede: "Desidera altro?", tu vorresti dire "NO" ma hai gli occhi appicciati a tutti i capi rossi spalmati sul bancone. Desidereresti scappare e non lasciarti sedurre e invece esci dal negozio con una borsa più alta delle tue gambe. Inutile domandarsi “Come farò a mettermi tutto questo rosso addosso e addirittura sotto un vestito stretch?”. Non importa, pur di sconfiggere la ‘iattura’ e dare un senso al proprio acquisto, si indosserà un abito diverso. Rivedere la propria mise non è mai sbagliato, al contrario può regalare molte emozioni, soprattutto davanti all'estratto conto. E pensare che un tempo regalare un paio di culotte rosse era un 'pensierino' carino. Un 'presente' per augurare buon anno e scongiurare una possibile sfiga in agguato tra il 31 dicembre e il primo gennaio, adesso è un semplice slip che manderebbe in crisi l'outfit della mal capitata. Ormai è un 'pacchetto' buono e conveniente per le tasche di mariti, amanti e fidanzati!

Buon anno e buon divertimento!