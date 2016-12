22 dicembre 2016 07:00 Moda: Babbo Natale, non dimenticare i gift di tendenza! Non aspettare Santa Claus: ingolfa il portafoglio di carte di credito e banconote e assalta i negozi che ami.

A Natale non è facile gestire la nonna che vuole giocare a tombola, la mamma che cucina anche per il prossimo Natale e tutti gli invitati che portano lo stesso panettone e torrone: per una legge soprannaturale tutti si presentano sempre con la stessa cosa senza mettersi d'accordo, a volte capita anche con i regali!

Io baso il mio senso della moda su ciò che non prude Gilda Radner Per fortuna il riciclo va sempre di moda cosi come la ‘riffa romana’, un gioco post 25 dicembre per rifilare agli altri i regali sbagliati, indesiderati e terrificanti! Ci casco ogni anno ma non ho ancora capito se si chiama veramente così!

Unica soluzione per sopravvivere a tutto questo è farvi qualche regalo. Si, parlo proprio di un ‘auto-regalo’. Non aspettate Babbo Natale, ingolfate il portafoglio di carte di credito, bancomat, banconote e spicci e assaltate i negozi che amate.

Dopo preparatevi alla fatidica domanda: "Che cosa MI compro?". Perché il problema non è fare i regali agli altri ma a stessi. Serve un piano.

Per prima cosa partite dal vostro budget e poi sbizzarritevi a cercare il regalo giusto per voi.



La moda è l’autoritratto di una società e l’oroscopo che essa stessa fa del suo destino Ennio Flaiano Se volete comprare qualcosa di diverso per rivoluzionare il guardaroba puntate sulle scarpe, le borsette, meglio se delle glitter clutch (per Capodanno potete indossarle anche durante l’immancabile trenino del primo minuto dell'anno nuovo). L'importante è che tutto sia coordinato. Non parlo soltanto del colore ma di tutto, quindi, anche del materiale. Deve essere assolutamente fabbricato dalle stesse 'mani', proprio come accadeva tra gli anni Cinquanta e Settanta.

Ma visto che siamo andati oltre il ‘miracolo italiano’, in assenza di accessori coordinati esagerate con gli strass, con l'argento, l’oro e con il rosso in tutte le sue declinazioni. Immaginatevi con un bel vestito 'passione' adatto alle vostre forme o un maglioncino di pura lana vergine con tante paillette. Per farla breve secondo le ultime tendenze dovete luccicare, in confronto le luci dell’albero di Natale devono sembrare dei lumini.

Non scordate anche di truccarvi come non avete mai fatto. Acquistate una tavola di ombretti e trasformate il vostro sguardo. Anche quest’anno vanno di moda le unghie in tinta con le feste, ma vi prego evitate di farvi dipingere i pupazzi di neve. Sono dei disegni indubbiamente poco glamour!

Non dimentichiamo sciarpe e foulard dai colori vivaci se proprio non potete rinunciare al nero. Vi consiglio, però, di non indossare capi semplicemente scuri ma di lasciarvi stregare da pizzo e merletti.

Ed ancora concedetevi a Natale dei cerchietti con le renne, con dei pupazzetti (meglio se simili al famoso Babbo) ed elfetti sorridenti. Non sottovalutate pure i cappelli con le stelline che si illuminano. Tranquille nessuno vi guarderà male, adesso vanno tanto di moda persino sulla testa delle addette alle vendite.

Non dimenticate i tacchi, ignorate le lamentele dei vostri piedi. Giorni speciali pretendono a volte qualche sacrificio. Comunque per non soffrire troppo abbinate alle scarpe una bella borsa grande cosi potete infilarci dentro delle scarpe basse ma perfettamente intonate all'outfit. Un escamotage che può salvarvi anche da un indesiderato mal di schiena. Essere fashion richiede pazienza e tanti neuroni attivi. Le strategie per essere all'ultimo grido sono a portata di testa, non scordatevela sotto l'albero. Buon Natale!