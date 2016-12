20 settembre 2016 14:49 Moda: attenzione ai capi annuali Basta ingorghi dentro il guardaroba, gli outfit sono stagionali

Grazie alle nuove tendenze e agli stilisti originali i vestiti resteranno sempre attaccati agli appendiabiti, sdraiati sul letto e accovacciati sulle sedie. Possiamo dire addio ai cambi di stagione che mettono a dura prova le ante dell’armadio. Nessuno indosserà più la lana e le pecore non verranno più tosate. Il velluto si userà soltanto per le tende. Il feltro e il panno li vedremo soltanto sui tappeti. “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi" e infatti non cambia nulla. Siamo di fronte ad una tendenza che spopola lungo le strade e dentro gli armadi da un po'. Acquistare capi per tutte le stagioni è pratico ed economico ma non si può pensare di sotterrare i tessuti ingombranti, pesanti e leggeri.

La moda è così insopportabilmente brutta che va cambiata due volte all’anno Oscar Wilde Non possiamo rinunciare ai cappotti di lana e ai cappelli di paglia. Possiamo reinventare il nostro stile creando outfit che ci permettono di indossare gli stessi capi tutti i mesi. L’importante è combinarli con i tessuti della stagione corrente. Per l’appunto vengono riproposti in chiave millennials blazer larghi e maschili, gonne di tutte le lunghezze e le forme, molte sono a ruota. Quest’ultime regalano un bel movimento all’altezza del bacino e molta confusione dal cavallo in giù. Per realizzarle richiedono un mix di tessuto e fili che neanche la Maga Magò riuscirebbe a capire la loro stagione, per questo vanno bene sempre. Ed ancora pantaloni meno stretti e più morbidi. Caratteristica dettata dall’uso della viscosa, del poliammide e dell’acetato. .



I vestiti per la loro praticità sono quelli più richiesti. Non occorre sfogliare le riviste per trovare qualche modello, basta farsi un giro: i manichini indossano soltanto abiti per tutti i gusti. Effettivamente si tratta di un capo che potete abbinare con tutto quello che vi pare, tranne i pantaloni, ma qualcuno ci prova lo stesso. Vi prego evitatelo, l’effetto è quello di un clown a passeggio lungo l’autostrada. Giocate invece con le stoffe che caratterizzano una stagione, come il cotone, e scoprirete che vestirsi non sarà più un dovere ma un gioco al massacro per il portafoglio.

I miei soldi li voglio là dove li posso vedere: tutti appesi nel mio armadio Carrie Bradshaw Un consiglio per non cadere nel falso mito dei capi per sempre: non spendete troppo, tranne nel caso in cui vi venga un attacco isterico di fronte all’abito, perché i tessuti non cambiano, ma le fantasie e i motivi sì. Naturalmente potete poi rinchiuderli dentro una scatola aspettando il loro ritorno. Ma ricordate non è bello essere fuori moda fuori stagione. I vestiti di viscosa leggera, ad esempio, potete tenerli sempre a portata di mano, se optate per i colori evergreen. Aggiungete, poi, una giacca dello stesso tessuto o di cotone per una fiammante stagione fashion. Al contrario d’inverno scegliete cappotti di lana, giacche di pelle ma, se soffrite il freddo, mettete sotto al vestito una calda maglia della salute. Non sottovalutate il suo contributo contro l’influenza. Qualcuno inorridirà al pensiero di mettere la maglia di lana sotto tutto, ma la canotta ha accompagnato la nostra infanzia, riprendiamocela per la salute. Inoltre non si vede, basta non dirlo a nessuno e non appiccicarla alla nostra pelle se abbiamo un appuntamento galante. In questo caso l’effetto sorpresa potrebbe non essere quello sperato. A voi la scelta.