Moda: assaggini di primavera

16:35 - La saldi-mania vi ha contagiati? State spendendo stipendi, risparmi e prosciugando il conto in banca? Spero di no! Lo shopping fa bene all’anima ma non al portafoglio. Rimanere senza soldi per un paio di scarpe o un cappello alla moda non è proprio una scelta saggia. E se avete letto il libro “I love shopping” di Sophie Kinsella sapete cosa può succedere se esagerate con le spese. Inoltre non vi conviene aggredire il vostro personalissimo “Dio Denaro” perché i saldi ormai sono cotti e stracotti, adesso bisogna pensare alla moda che verrà, alla prossima stagione, anzi alla bella stagione.

Ammettiamolo senza vergogna: dopo le vacanze natalizie pensiamo subito alle vacanze estive. La nostra testa è già parcheggiata su qualche spiaggia italiana o magari caraibica. I 'bacarozzi' che regnano incontrastati in un angolo della nostra mente indossano già il costume da bagno, sono già stesi al sole e ignorano i chili superflui. Beati loro. Io devo ancora riprendermi dal “Mangia! Ti dissi mangia!” di mia madre. Il mio stomaco non ha ancora superato il trauma. Il mio fegato è collassato e io gattono. Che bel quadretto! Ma sono sicura di non essere la sola a vivere questo profondo stato di inquietudine fisica. E ne sono talmente sicura che come una brava ‘Perpetua di quartiere’ ho chiesto alla titolare della palestra che frequento, se dall'inizio di gennaio si sono iscritte più persone rispetto a settembre. La risposta ha superato le mie aspettative perché, non soltanto ci sono più iscritti ma, in molti hanno richiesto il personal trainer perché altrimenti manco per settembre si riprendevano. Care e cari, tutti esageriamo a tavola durante le festività ma c’è chi ha distrutto la bilancia per non avere la tentazione di pesarsi dopo un pandoro ripieno di cioccolata. Ma voltiamo pagina. Pian piano riprenderemo la defunta linea e i panserotti che circondano il nostro ventre presto spariranno. Pensiero positivo.



In attesa consoliamoci con qualche assaggio di moda. La moda primavera-estate (più primavera che estate) è già in bella vista in molte vetrine dei negozi del centro..

E questa settimana per deliziarvi, essendo un assaggino di primavera, stuzzicherò la vostra fantasia con qualche anticipo di stagione. Prima di tutto, pero, tranquillizziamo i salvadanai: molti dei capi acquistati l'anno scorso andranno nuovamente di moda e fra questi le solite righe alla marinara, i pois, i fiori di tutte le grandezze e le stampe. Esplosioni di colore ovunque ma il sensualissimo e aggressivo nero, insieme al candido bianco, domineranno la scena..



Come nuovi acquisti non potranno mancare nel vostro armadio capi in tessuto lucido, gilet mini e pantaloni a zampa (per quest'ultimi basta cercare bene tra i vestiti abbandonati nei meandri piu nascosti dei guardaroba di mamme e zie). E altro ancora, ma ne parleremo pian piano. .



Bene, adesso non vi resta altro da fare che controllare il conto in banca e se dall'ultima volta vi appare colorato di rosso, iniziate a fare gli straordinari al lavoro e dopo aver finito, chiudetevi dentro casa vostra o di vostra madre o ancora peggio di vostra suocera e pregate affinché il conto diventi almeno un po rose per primavera. In bocca al lupo!