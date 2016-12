Moda: aspettando la primavera

14:47 - Coco Chanel ha detto “Il valore di una donna si misura dalla luce e dalla pace che irradia intorno a se”. A mio dire, questa frase si sposa bene con lo stile che vedremo quando la primavera deciderà di smetterla di essere così timida e ci regalerà delle splendide giornate di sole. Lo so che noi donne abbiamo tanto sole dentro ma abbiamo bisogno anche di tanto sole fuori. Abbiamo proprio la necessita di fare il cambio stagione e di tirar fuori dall’armadio capi più leggeri e colori più vivaci e tenui.

Il nero, il marrone, il grigio scuro sono colori che ci piacciono molto, ma è arrivato il momento di indossare il giallo, l’arancione, il rosa, il bianco, ma soprattutto il celeste e l’azzurro. Girando un po’ ho visto che sono molti i negozi, in particolar modo quelli che vendono biancheria intima, a sfoggiare un celestino candido e dolcemente intrigante. Come avrete capito fra un po’ questo colore regnerà sovrano nel vostro guardaroba. Certo è un colore che nasconde poco le forme ‘giunoniche’ e le manigliette dell’amore, ma come dirgli di no? Non preoccupatevi care amiche, per ovviare a questo problema non dovete per forza ammazzarvi di palestra e piangere di fronte ad un ricco piatto di pasta, basta semplicemente giocare con il “vedo non vedo”. Indossate il vestitino che vi piace, abbinateci una giacca un po’ comoda e voilà: belle e attraenti come sempre. Dobbiamo amarci e apprezzarci, altrimenti sembreremo sempre delle cozze col tutù. Ovviamente insieme ai capi bisogna indossare sempre un bel sorriso e tanta, tanta autostima. Detto questo dedichiamoci al nostro futuro look.



Come ho già sottolineato iniziate a buttare l’occhio verso l’azzurro e appena vi sarete convinte, aprite il portafoglio. Vi prego non andate però con i vostri uomini a fare shopping: il celeste secondo loro è un colore adatto soltanto alle loro camicie. Maschietti non vi arrabbiate, dovete soltanto aprire l’armadio e contare le camicie che avete di questo colore, poi ne riparliamo.



A questo punto care Donne scatenatevi. Vi aspettano vestitini con la vita alta (fanno risaltare il seno e risolvono il problema pancia e fianchi in eccesso), ricamati non attillati (anche qui le case di moda si sono messe dalla parte delle donne che le modelle le guardano ma non li invidiano), gonne sotto il ginocchio quasi al polpaccio (la moda del passato insegna) e gonne lunghe fino ai piedi. Dominerà pure un abbigliamento molto casual e sportivo, ovviamente per il tempo libero. Vai con gli spolverini, i blazer e i giacchetti di pelle o ecopelle, anche colorati. Andranno alla grande anche i tubini soprattutto di jeans elasticizzato, qui vale la regola della giacca sopra, se il fisico non permette (irradiate la vostra luce non le vostre follie culinarie).



Per mia sfortuna continua la moda delle righe. Confesso di non sopportarle! Mi confondo soltanto a guardarle. Pertanto io sicuramente opterò per i fiori. I motivi floreali andranno ancora di moda soprattutto in bianco e nero. Combinazione molto intrigante ed elegante. Ideale per chi esce la mattina e torna la sera tardi dopo una cena di lavoro.



Come avrete capito non sarà difficile trovare il look giusto. Scegliete, però, con attenzione, prendetevi tutto il tempo necessario perché come diceva Coco Chanel: “Per la civetteria delle donne, anche il tempo si ferma”.