Moda: al via l'assalto alle camicie

8 novembre 2016 07:00 Moda: al via lʼassalto alle camicie Non è certo un mistero che le camicie siano sul red carpet da sempre, ma ultimamente è impossibile rinunciare alla loro performance.

Confesso di averci messo un po' di tempo per ammetterlo: certe verità fanno male, inoltre tifavo per le t-shirt. Ma dopo una giornata di shopping ossessivo compulsivo al risparmio mi sono arresa e ho scoperto un sistema stellare di camicie. Sono stati sdoganati tutti gli stili, tutte le stoffe, tutti i disegni, le forme e i colori. Più camicie per tutti. Mi sembra lo slogan più calzante per l’eroico attacco al nostro guardaroba.

Quello che passa di moda entra nel costume. Quello che scompare nel costume risuscita nella moda Jean Baudrillard Al di là di tutti i fronzoli, parliamoci chiaro possono proporla in seta, in viscosa, in cotone, possono aggiungere fiocchetti, campanellini natalizi ma poi si devono fermare. E invece no! Siamo di fronte ad una rivoluzione. La camicia vuole conquistare l'armadio. Inchiodare lì il suo trono e piantarci i tuberi. I diversi modelli che ci vengono suggeriti nei tessuti e nei colori più di tendenza creano degli outfit totalmente nuovi e, per i tempi sciatti e confusi che viviamo, forse originali. Sono camicie con una loro identità e personalità. A differenza delle classiche non ti impongono una giacca, un gilet, un maglione o un accessorio. Potete indossarle preferendo una gonna a un pantalone, tanto tutti vedranno soltanto lei. Purtroppo per gli uomini le camicie non godono ancora di questa totale autonomia di stile. Ammettiamolo un uomo 'a maniche di camicie' insidia sempre il dubbio che abbia dimenticato la giacca da qualche parte. La moda femminile lascia più spazio alla creatività.

Alcune però si vogliono imporre in maniera un po' troppo provocatoria o scioccante. Mi riferisco in primis a quelle eccessivamente trasparenti. Mi piacciono, ma alle 8:00 del mattino stonano proprio col contesto. Per vestirsi bene bisogna guardare anche l'orologio oltre a non staccare gli occhi dallo specchio quando ci si veste.