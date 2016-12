Moda: accorrete donne, sono arrivati gli stivali!

Gli stivali con il freddo sono una mano santa per le povere dita rinsecchite dal gelo. In realtà da un po’ di anni si usano anche d’estate, ma credo che le prestazioni estive siano diverse così come gli effluvi. Non ho avuto il coraggio di testarli. Al contrario quelli invernali sono la mia seconda pelle. Ne abbiamo per tutti gli outfit e per tutti i piedi. Pertanto non fermatevi davanti alle prime vetrine ma imboccate la strada della grande distribuzione.

Partiamo dallo stivaletto per finire allo stivale fascia-coscia (definito così dalla sottoscritta). Quest’ultimo evoca immagini molto sensuali e fa girare gli occhi a molti uomini. Ovviamente si abbina a delle minigonne altrimenti non ha senso indossarli. Perfetto anche con i leggings. Consiglio di evitare con questo outfit il total black perché il rischio di sembrare una delle tre sorelle della versione italiana di “Occhi di gatto” è molto alto. Inutile sottolineare che uno stile del genere si addice molto a delle aspiranti top model: impossibile nascondere i centimetri fuori standard del vostro corpo. Al di là di tutti questi dettagli, trovo che quelli in camoscio con la parte finale che si può pure piegare siano veramente fashion. Come sempre lanciate un’occhiatina onesta al vostro fisico e l’acquisto “DOC” sarà garantito.

Tornando agli stivaletti, quest’anno sgomitano a suon di esemplari unici, quelli che non varcano la soglia delle caviglie, meno quelli sotto o a metà polpaccio (tranne le collezioni antipioggia). Io per colpa dei tanti modelli presentati mi sono distratta e alla fine me ne sono ritrovata tre paia diversi, malgrado la medesima altezza, nella scarpiera. Misteri della carta di credito.