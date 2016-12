Missione shopping sale: iniziamo dal mare

Prova costume superata, scottature ad arte, aperitivi freschi sulla spiaggia e saldi: il menù estivo è servito. Gli agognati sconti sono arrivati e con loro tutta la forza esplosiva della tanto aspettata missione shopping sale. Portafoglio alla mano, carte di credito lucidate, portabagagli svuotati e via. Ma cosa comprare?



Occorre stilare una lista di cose che vi servono, di altre che vi piacerebbero e di altre che vi incuriosiscono. Visto che siamo quasi pronti per le vacanze vi consiglierei di iniziare dai costumi da bagno e anche di affrettarvi perché vanno subito a ruba. I modelli sono a prova di forme, di stile e seduzione. Sorvoliamo sui classici costumi vedo tutto, praticamente nude sotto il sole, ma per la tintarella ci si sacrifica in toto. Chi invece pensa all’abbronzatura in maniera più discreta ha l’imbarazzo della scelta con i classici interi o con quelli sagomati che nascondono, grazie a drappeggi, pieghe, arricciature, tutto il nostro superfluo parcheggiato lungo la vita e sui fianchi. Il risultato è garantito anche dai colori come il verde scuro effetto brillante, blu classico o navy e ovviamente il nero. Ma avete anche a disposizione le fantasie più bizzarre, accattivanti e divertenti come quelle a pois in mezzo a righe e quadratini o disegni di accessori vari, maquillage, animaletti e tendoni da circo. Questi costumi sono più o meno sgambati alcuni sono a culottes così come i bikini.



Abbandonate l’idea di non poter indossare l’intramontabile due pezzi perché dovete soltanto trovare quello più adatto alla vostra linea. Non mancano poi i costumi in stile nuotatrice alle olimpiadi, ma ve li sconsiglio per Ferragosto. Nella lista includete anche quelli all’uncinetto (per quanto mi riguarda belli da indossare se decidete di non farvi il bagno). E ancora bikini e costumi interi con tagli sparsi qua e là, con cinture lungo la vita e sotto il seno, poi volants, fili e frange. Insomma la moda costume da bagno non ha risparmiato taglie e fantasie. E adesso non risparmia numeri grazie agli accattivanti saldi.