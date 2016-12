26 luglio 2016 10:08 Missione shopping sale: gambe ben vestite Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della stagione estiva e i saldi stanno per concludersi: ultimi consigli per strategici acquisti

Parliamo di pantaloni, pantaloncini e di gonne stravaganti e carismatiche. Capi che possono esaltare le gambe, se ben fasciate, di grandi e piccini. Punto subito il dito accusatorio contro gli shorts: ultimamente si sono accorciati fino alla soglia della decenza diventando mutande in denim libere di circolare. Gambe senza veli in città: per favore concedete loro un po’ di privacy. Trovate molti pantaloncini che si fermano lungo il confine della censura. Ottimo investimento per quando le vostre gambe non saranno più perfettamente lisce e sinuose.

La consapevolezza di essere perfettamente vestiti, può dare una serenità che nemmeno la religione è in grado di assicurare Herbert Spencer Quelli che si arrestano in prossimità del ginocchio sono molto eleganti e versatili. Non sono stretti a pelle ma comodi. La variante più lunga è la gettonata gonna pantalone. Quest’ultima è stata pensata a vita alta per fasciare il fondoschiena e a cavallo basso per concedervi un po’ di respiro. Ovviamente trovate le varianti più particolari e fantasiose, mentre i colori sono quelli classici e quelli sponsorizzati dalla stagione primavera-estate. Gli shorts altezza ginocchio ultimamente ritornano a cadenza regolare sulle passerelle. Acquistateli e teneteli nell’armadio si tratta di un Great Deal.



Come sapete anche i pantaloni hanno rivisto i loro centimetri. Ma non sono stati eliminati quelli che aiutano a pulire le strade. Azione che vede impegnati anche gli abiti. La moda offre il suo contributo spostando la polvere da una parte all’altra della città. Chissà perché da una parte si sente il bisogno di coprire e dall’altra di scoprire oltre misura. Per fortuna esiste sempre una coraggiosa via di mezzo. Un percorso di stile che si insinua tra gli eccessi.