Milano, al Policlinico una banca del latte materno

La banca del latte è stata realizzata grazie al contributo di Esselunga e dei suoi clienti, attraverso una campagna di sensibilizzazione svolta da ottobre 2014 a ottobre 2015; l’iniziativa ha coinvolto tutti i negozi del gruppo e ha permesso a Esselunga di donare 696.440 euro a favore della costruzione della Banca del Latte Umano Donato. Permetterà di ridurre infezioni e altre patologie,e affiancherà la Terapia Intensiva Neonatale della Clinica Mangiagalli, la più grande d'Italia.e tra le prime quattro più importanti d'Europa: ogni anno gestisce la nascita e le cure per circa 1.000 neonati con problemi, di cui 150 bimbi prematuri sotto 1,5 kg di peso. Inoltre, la Clinica Mangiagalli è il principale punto nascita d'Italia con i suoi oltre 6.500 nati l'anno: qui vengono al mondo 18 bimbi al giorno, quasi uno all'ora, e ogni nascita a termine rappresenta una speranza in più per un bimbo prematuro, se la neo-mamma sceglie di donare un po' del suo latte.



"I bimbi che nascono fortemente pre-termine - spiega Fabio Mosca, direttore della Terapia Intensiva Neonatale e della Neonatologia del Policlinico – sono particolarmente delicati, e il latte materno donato riduce l'incidenza delle infezioni ma anche di patologie intestinali che possono essere molto gravi. Per questo è molto importante avere una Banca del Latte Umano Donato: alle mamme che vogliono partecipare a questa raccolta forniamo un tiralatte e tutto il materiale necessario, e garantiamo, grazie a Human Milk Link, il ritiro a domicilio e la consegna sicura alla nostra Banca".



Una volta arrivato in Policlinico, il latte materno donato viene pastorizzato, analizzato per misurarne le proprietà nutritive (in termini di carboidrati, proteine e lipidi) e viene conservato in speciali freezer, capaci in totale di raccogliere oltre mille litri di latte. Ogni fase è altamente controllata, per garantire sicurezza e qualità, e ogni passaggio è registrato grazie a un sistema di tracciamento. "Una volta pronto - aggiunge Mosca - il latte può essere distribuito, in modo completamente gratuito, ai neonati che ne hanno la necessità", compresi quelli nati a termine ma che hanno gravi intolleranze o patologie particolari, oppure quelli le cui mamme non avessero prodotto latte a sufficienza.



"Abbiamo già condiviso percorsi e procedure con le altre banche sul territorio - prosegue il neonatologo - il nostro obiettivo non è metterci in concorrenza, ma anzi fare squadra per lavorare insieme e al meglio, a tutto vantaggio dei nostri piccoli pazienti, allargando in futuro anche agli altri ospedali la possibilità di usufruire di questa opportunità".



E' importante sottolineare, conclude l'esperto, "che non c'è nessuna controindicazione alla donazione del latte: la quota che viene donata non viene tolta al proprio bambino, ma è latte in più, che andrebbe sprecato e che invece se viene raccolto permette di salvare delle vite. Per questo invitiamo tutte le neo-mamme alla donazione, perché è un atto di altruismo che permetterà anche ai bimbi nati prematuri di avere tutti i vantaggi del latte materno".



'Nutrici' è stata realizzata grazie al contributo di Esselunga e dei suoi clienti, in collaborazione con l'Associazione Italiana per lo Studio e la Tutela della Maternità ad Alto Rischio (Aistmar Onlus). La Banca fa parte dell'Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD Onlus - www.aiblud.com), nata a Milano nel 2005 e che oggi conta sul territorio nazionale 33 strutture dedicate alla raccolta del latte materno.