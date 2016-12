Michelle Obama, tutte le volte in cui è stata icona di stile

Durante il suo intervento all’ International Day of the Girl, Michelle ha indossato un abito floreale a portafoglio: un look piuttosto semplice per la moglie del presidente, che però ritroviamo come must have in tutte le collezioni di questo autunno/inverno, dove abiti leggeri a stampe floreali sono stati presentati in tutte le lunghezze, da portare con calze pesanti e tacchi alti.

Durante la Convention Democratica del 2016 Michelle ha scelto invece un abito bon ton blu acceso, abbinato a decolletes argentate. Chic e cool allo stesso momento.



Durante la visita a Singapore, Michelle ha incontrato la moglie del primo ministro indossando un abito in pizzo crochet giallo e sandali nude. Il pizzo colorato ha impazzato per tutta l’estate del 2016 tra abitini e top. Ve ne siete rese conto? Elegante e giovanile.

Sempre con colori accesi per l’arrivo in Giappone, dove Michelle ha scelto un abito Kenzo a stampe optical, indossato con un una cintura a vita alta importante. A nessuno è potuta sfuggire la classe della first lady.



Siccome Michelle non si risparmia in nulla, è apparsa anche come ospite al programma tv The Voice, sfoggiando un look maschile ma super di classe: pantalone a palazzo bianco accompagnato da un blazer lungo nero a contrasto. C’è da dire che davvero non c’è un look che non la valorizzi.



Ennesima apparizione in tv dalla regina USA Oprah Winfrey: Michelle compare con un abito dal taglio classico ma lavoratissimo. Particolarità da notare: nonostante le “regole delle donne” vietino gli abiti smanicati dopo “una certa età”, Michelle sfoggia spesso abiti senza maniche e non ha mancato nemmeno in occasione della visita in Italia: atterrata a Milano in compagnia della famiglia, ha indossato un abito a doppio tessuto con colori vivaci e disegni sulla gonna.



La first lady sembra poter passare da un look classico ad uno sbarazzino ed elegante senza alcuna difficoltà.



