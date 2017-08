Manebì, calzature artigianali fatte con tessuti e pellami preziosi

Ogni pezzo viene confezionato dalle mani esperte degli artigiani iberici, secondo la cultura manifatturiera della regione di La Rioja , distretto storico dell’eccellenza calzaturiera. Ricercate, pratiche e versatili , le Manebì possono essere indossate con disinvoltura per ogni occasione, nell’arco dell’intera giornata. Il brand, tutto italiano, trae spunto dallo stile di vita semplice, ma al tempo stesso sofisticato, della Provenza , con un inconfondibile richiamo alla suggestiva cornice estiva dell’ incantevole Saint-Tropez . Pensate per approdare in ogni porto del Mediterraneo, dalle ventose isole Cicladi alle ripide scogliere capresi, dalle vivaci spiagge provenzali alle pittoresche saline delle Baleari, le calzature del brand sono le compagne di viaggio ideali per gli amanti della vita all’aperto, marittima ed itinerante. La suola in juta garantisce un’ottima traspirabilità. Tessuti in fibre naturali e pellami di tendenza impreziosiscono le linee semplici ed essenziali di queste scarpe dallo spirito nomade contemporaneo. Vera e Antonello, quali sono le vostre origini? Da dove deriva la vostra passione per la moda? Abbiamo intrapreso entrambi i primi anni delle nostre carriere in banche di investimento americane di grande rilievo internazionale. La passione per la moda, che portavamo nel nostro patrimonio genetico, è nata da un interesse genuino: siamo sempre stati due esteti con una certa attitudine imprenditoriale, che si è poi concretizzata in Manebí. Qual è stato il percorso formativo che vi ha portato ad affermarvi nel settore? Abbiamo alle spalle identico percorso di studi: abbiamo frequentato la facoltà di finanza e management fra Milano e Londra, con l'idea che queste conoscenze ci avrebbero permesso, una volta approdati nel mondo del lavoro, di avere più alternative tra cui scegliere. Dopo la laurea ci siamo lanciati nell’investment banking, che consideravamo uno dei pochi settori in cui la meritocrazia avesse ancora un valore. Eravamo tuttavia consapevoli che non sarebbe stato il traguardo delle nostre vite. Proprio in quel periodo abbiamo capito entrambi quale fosse la strada che avremmo voluto realmente intraprendere. Oggi ci dedichiamo infatti a qualcosa che ci piace davvero e possiamo conciliare il nostro lato creativo con quello più manageriale. Quando e com’è nato il vostro marchio? Come mai Manebì ? Il brand è nato nel 2012 dalla nostra comune passione per il design e per i viaggi. Manebí è un distretto della zona di Saint-Tropez, luogo dove l’idea ha preso forma. Come mai le calzature e, in particolare, questo richiamo alle alpagartas spagnole? Cosa rappresenta per voi questo accessorio? Il nostro progetto deriva dall'intuizione di sfruttare un'opportunità del mercato: ci siamo resi conto che le espadrillas stavano tornando di moda e abbiamo pensato di rivisitare questa calzatura in una chiave più fashion, proprio perché nessun brand, sino ad allora, sembrava averci pensato. A quanto pare avevamo ragione: le espadrillas non solo sono tornate in gran voga, ma rappresentano un mercato a sé e, negli ultimi anni, tutti i marchi di lusso le hanno introdotte nelle loro collezioni. Quali sono gli elementi distintivi che caratterizzano le vostre collezioni? L’anima artigianale delle espadrillas Manebí si adatta perfettamente al moderno concetto di multitasker: scarpe versatili per giornate in spiaggia, ma al contempo perfette per un drink al tramonto…sono l'unica cosa di cui avrete bisogno per ogni fuga estiva! Nelle nostre collezioni i toni classici sono generalmente abbinati a tinte accese, che trasmettono lo spirito tropicale del brand. Inoltre utilizziamo sempre materiali naturali, come le rafie e i lini grezzi.

Quale importanza assumono per voi i materiali e la lavorazione secondo la pura tradizione artigiana?

Nell’ambito di un brand monoprodotto come il nostro, i materiali svolgono un ruolo decisivo e sono proprio il principale elemento di riconoscibilità delle calzature Manebì. Dedichiamo molto tempo allo studio dei nuovi trend e ad una ricerca accurata delle fibre e dei pellami, rivolgendoci ai migliori fornitori, principalmente italiani e francesi. Operiamo in un contesto in cui differenziarsi è sempre più difficile; la qualità che emana dalla lavorazione artigianale è un elemento chiave per la creazione di prodotti unici e desiderabili.



Qual è il vostro pubblico di riferimento? Esiste un perfetto abbinamento di look per le vostre calzature?

Le Manebí vogliono essere le scarpe dei nuovi giovani moderni, che trascorrono il loro tempo libero viaggiando. Sono pensate per completare qualsiasi look estivo. Si possono infatti facilmente abbinare a freschi caftani bianchi, come ai jeans o ai pantaloni di lino.



Cosa c’è di Vera e di Antonello, della vostra cultura, del vostro mondo e del vostro stile personale, nelle creazioni Manebì?

Il brand nasce dalla nostra passione per i viaggi ed esprime al meglio questo nostro aspetto della personalità, curiosa ed itinerante. Entrambi non perdiamo mai l’occasione di partire alla scoperta del mondo, che siano capitali europee, isole del mediterraneo o destinazioni esotiche…ed è proprio durante questi viaggi che troviamo la maggior parte delle ispirazioni per le nostre collezioni.



Chi siete quando non vestite i panni degli stilisti ed imprenditori di moda?

Viaggiatori con un grande amore per il mare e per l’estate.



Cosa sognate per il vostro futuro? E per quello del vostro brand?

Per quanto riguarda la sfera personale, nel nostro futuro c’è sicuramente il desiderio di creare ciascuno la propria famiglia. Per quanto riguarda Manebí, invece, vogliamo continuare ad impegnarci sulla strada già intrapresa e consolidare il nostro marchio. Un passo importante nel breve periodo sarà il lancio delle sneakers in gomma: dopo il grande successo riscontrato da quelle in juta, per la primavera-estate 2018 introdurremo una linea di sneakers con suola in gomma, realizzate in Italia da calzaturifici di alta qualità. La silhouette ricalcherà fedelmente il modello iconico del brand. Inoltre, come per le espadrillas, le pelli e i tessuti saranno il frutto di una ricerca attenta tra le offerte dei migliori fornitori Europei. Le sneakers Manebí sono concepite per essere comode e versatili, ideali per trascorrere giornate in città e, naturalmente, per viaggiare!