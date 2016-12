Ma come ti vesti a Capodanno?

11:42 - Tutti pronti al Natale? E al Capodanno? Secondo un sondaggio, la domanda più angosciante del mese di dicembre è sempre la stessa: “Che cosa farai a Capodanno?”. Dopo aver pronunciato questa fatidica frase, soltanto volti pallidi e facce preoccupate davanti a voi. Insomma una vera tragedia.

E’ una domanda che può scatenare delle inaspettate crisi di panico. E’ strano, ma la maggior parte delle persone fino al 28 dicembre (anche fino al 30) non sa che farà la notte di San Silvestro. Vi sembra impossibile? Beh, provate a chiederlo alla vostra collega, al vostro compagno di banco, ai vostri vicini di casa e scoprirete che il punto interrogativo regnerà sovrano su molti volti. Le menti degli interrogati si annebbieranno, goccioline di sudore attraverseranno le loro fronti e voi, il più delle volte, parteciperete al disagio annuendo, cercando nei meandri della vostra mente, parole di conforto e di consolazione. Che brutti momenti, ma state sereni (come dice ‘qualcuno’), all’ultimo capita sempre qualcosa di inaspettato.



Personalmente cerco sempre di sapere con largo anticipo cosa farò a Capodanno: a Natale, se sei siciliana – per l’esattezza eoliana – sai già che l’unica cosa che farai sarà mangiare. La domanda che segue spontaneamente e si fa più inquietante è, anche in questo caso, sempre la stessa: “Che cosa indosserò?”. E come posso saperlo se non so che cosa farò l’ultimo dell’anno?



Comunque diciamoci la verità, a Capodanno con l’ansia di fare sempre qualcosa di diverso, finiamo sempre per fare le stesse cose. Per me sono sempre le stesse tre:

- Cena a casa di parenti e/o amici;

- Festa in un locale con parenti e/o amici;

- Viaggio in montagna, al mare o in città.



E, oltre a fare sempre le stesse tre cose, indossiamo sempre gli stessi vestiti. Attenzione, non voglio dire quelli dell’anno precedente (anche perché c’è sempre l’amica/o o il parente che si ricorda la mise già vista e che naturalmente non perde l’occasione per farvelo notare), intendo sempre lo stesso stile. Perché a Capodanno è sempre una questione di stile. Inutile negarlo, basta guardare le foto degli ormai andati e a volte (per fortuna) scordati capodanni.



Possiamo ammirare sempre vestiti neri o rossi (quest’ultimi più rari ma fortunatamente c’è sempre qualcuno che osa). I vestiti neri il più delle volte sono tempestati di lustrini, pailette o contornati da fiocchetti, fascette e fili di ogni genere, dorati o argentati. Non dimentichiamoci cinture e stole rosse o dorate (sono sempre i colori più gettonati). Borse piccole, luccicanti sempre rosse, nere, argentate, dorate. Scarpe nere, ma quest’anno ne vedremo molte rosse perché vanno molto di moda. Non trascuriamo quelle dorate o argentate (che il cielo mi salvi da una simile visione). Mentre chi opta per la montagna indosserà anche delle calde pellicce; per chi andrà al mare i vestiti saranno delle sottovesti e in città c’è chi preferirà un abbigliamento comodo perché solitamente l’idea è quella di girare e rigirare per le vie del centro fermandosi ad ogni bar o pub per festeggiare. In questo caso vi consiglio vivamente di indossare un jeans e le tante osannate Converse All-Star (optate per il nero così almeno sarete pure eleganti).



Mie care amiche ed amici in questo marasma di lustrini, pailette, pellicce, vestiti, scarpe, borse rosse, nere, argentate etc, c’è una cosa che mette d’accordo tutti, ovvero la mise intima. Non ci nascondiamo dietro ad un albero di Natale: a Capodanno sotto il vestito è d’obbligo l’intimo rosso e credetemi non rinunciamo a certi riti scaramantici perché se è vero che la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo.