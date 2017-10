Luisa Tratzi, ogni scarpa un sorriso! Ufficio stampa 1 di 38 Ufficio stampa 2 di 38 Ufficio stampa 3 di 38 Ufficio stampa 4 di 38 Ufficio stampa 5 di 38 Ufficio stampa 6 di 38 Ufficio stampa 7 di 38 Ufficio stampa 8 di 38 Ufficio stampa 9 di 38 Ufficio stampa 10 di 38 Ufficio stampa 11 di 38 Ufficio stampa 12 di 38 Ufficio stampa 13 di 38 Ufficio stampa 14 di 38 Ufficio stampa 15 di 38 Ufficio stampa 16 di 38 Ufficio stampa 17 di 38 Ufficio stampa 18 di 38 Ufficio stampa 19 di 38 Ufficio stampa 20 di 38 Ufficio stampa 21 di 38 Ufficio stampa 22 di 38 Ufficio stampa 23 di 38 Ufficio stampa 24 di 38 Ufficio stampa 25 di 38 Ufficio stampa 26 di 38 Ufficio stampa 27 di 38 Ufficio stampa 28 di 38 Ufficio stampa 29 di 38 Ufficio stampa 30 di 38 Ufficio stampa 31 di 38 Ufficio stampa 32 di 38 Ufficio stampa 33 di 38 Ufficio stampa 34 di 38 Ufficio stampa 35 di 38 Ufficio stampa 36 di 38 Ufficio stampa 37 di 38 Ufficio stampa 38 di 38 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le Luisa Tratzi sono interamente handmade in Italy, realizzate secondo le tecniche tradizionali dei nostri artigiani più esperti, per garantire qualità e comfort ai massimi livelli.

Un’esplosione cromatica, vivace ed elegante, che seduce e conquista il gusto delle donne più ricercate ed esigenti. La missione della designer? Regalare sorrisi, attraverso un accessorio nuovo ed originale, da calzare ogni giorno con sensuale femminilità.



Quali sono le tue origini? Da dove deriva la tua passione per la moda?

Sono cresciuta in un ambiente familiare che ha stimolato e favorito la mia creatività e il gusto per il bello.

La passione per la moda si è fatta strada dentro di me molto presto: già da bambina ho realizzato il mio primo sketchbook di bozzetti! Con gli anni ho scoperto che la progettazione e la costruzione di oggetti, anche manuale, sarebbe potuta diventare il mezzo privilegiato per esprimere me stessa, permettendomi di riversare nella creazione le mie idee e la mia estetica. La scelta del mio percorso di studi universitario e le successive esperienze lavorative hanno fatto il resto.



Qual è stato il tuo percorso formativo e, pur giovanissima, come riassumeresti le tappe decisive della tua carriera?

Ho studiato Fashion & Textile design a Milano, presso la Nuova Accademia di Belle Arti, dove mi sono laureata nel 2011. Ho poi lavorato nell’ambito dell’abbigliamento donna e del beachwear. Sono arrivata finalista al concorso “The link award” tenutosi a Cannes e, nel 2012, ho presentato a Firenze una mia collezione per il Salone Internazionale del Beachwear “Mare d’Amare”.

Mi sono avvicinata al mondo delle calzature attraverso un’importante mostra di cui sono stata curatrice: “Scarpe! 150 anni di moda italiana in punta di piedi”, realizzata con il patrocinio di Assocalzaturifici e della Camera Nazionale della Moda Italiana. Ammirare da vicino dei piccoli capolavori del Made in Italy è stato di grande ispirazione.



Quando e com’è nato il brand che porta il tuo nome?

Nel 2013 ho deciso di fondare il mio marchio, sviluppando collezioni di calzature di lusso, interamente realizzate in Italia, e occupandomi personalmente di tutti gli aspetti sia creativi che produttivi. Ho seguito passo dopo passo la nascita dei miei primi modelli, scoprendo la complessità della realizzazione di ogni calzatura ed innamorandomi della cura perfetta che ciascuna di esse richiede.

Ho presentato la mia prima collezione, in anteprima, nel febbraio 2014, in occasione della Milano Fashion Week e a Parigi, nel luglio dello stesso anno. Questa primavera ho avuto l'occasione di esporre le mie calzature in due vetrine a me dedicate, presso Coin Excelsior, a Venezia e a Roma. Nell'agosto di quest'anno sono stata inoltre selezionata da Footwear News, a livello mondiale, come "Top Emerging Shoe Designer of 2017". Questo fantastico ed importante riconoscimento mi stimola a proseguire con entusiasmo il mio percorso.



Come mai le scarpe? Cosa rappresenta per te questo accessorio?

Le scarpe sono sempre state il mio accessorio preferito...non a caso rappresentano per molte donne una vera e propria passione-ossessione! Amo indossare tacchi alti, ma anche sandali flat e ballerine.

Provo personalmente i modelli che creo, in modo da poterne testare in prima persona comodità e portabilità. Come designer ho sempre sentito di appartenere al mondo delle calzature, perché attraverso di esse riesco ad esprimermi al meglio e a sperimentare. Le scarpe sono delle micro-architetture: mi affascina riuscire a trovare nella loro complessità la sintesi ideale tra estetica, comfort ed ingegneria.



Possiamo parlare della lavorazione artigianale secondo la tradizione manifatturiera italiana come di un elemento costante e di un punto di forza delle tua produzione?

Investo tutte le mie energie nella qualità della mia linea di calzature. Per me è imprescindibile che la produzione sia al 100% Made in Italy. Ogni singola componente delle scarpe Luisa Tratzi, dalle pelli ai tacchi, dal tiralampo al logo sulla suola, sino al packaging, è progettato e realizzato in Italia. La produzione è localizzata in Lombardia, nelle città di Vigevano e Parabiago, due tra i più importanti poli nazionali per la manifattura di scarpe, dove si concentra la realizzazione di calzature di lusso dei brand più rinomati a livello internazionale.

Il savoir faire artigiano caratterizza ogni finitura, ma la qualità di alcuni dettagli delle mie calzature si rivela soltanto nel tempo. Ad esempio, le suole nere sono in cuoio tinto in botte. Questa tecnica garantisce un’estrema durevolezza: il colore non sbiadisce perché la suola è impregnata di tintura e non semplicemente verniciata in superficie. Il mio intento è quello di garantire la migliore qualità possibile ed è per questo che offro anche la possibilità di richiedere calzature personalizzate, che rispondano alle esigenze e ai desideri delle mie clienti.