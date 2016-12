Ludovica di Bernardo: dai mercatini vintage alle passerelle di moda

Quali sono stati i passi della tua vita che ti hanno portata a far parte del mondo della moda ? Dopo aver conseguito il diploma al Liceo artistico, sognavo di frequentare l’Accademia. Per mancanza di disponibilità economiche, tuttavia, mi sono dovuta immediatamente misurare con il mondo del lavoro. Ho iniziato come venditrice presso uno showroom e poi come segretaria. Finché un giorno, dopo un lungo periodo di sacrifici, mi sono ritrovata a disporre di una piccola somma di denaro. Ho deciso di inseguire il mio sogno e di iscrivermi finalmente ad una scuola di moda. Durante il corso di studi, ho partecipato al concorso “un gioiello di carta”e l’ho vinto. E’ stata la mia prima grande e inaspettata soddisfazione! Il concorso assegnava al vincitore l’opportunità di uno stage di sei mesi per il grande marchio Marni. All’epoca ero ancora molto giovane e inesperta; per timore di confrontarmi con un ambiente troppo competitivo, ho rinunciato a questa occasione. Nel frattempo le lezioni di cucito creativo mi hanno spalancato le porte verso un nuovo mondo: ho iniziato a confezionare con le mie mani cappellini anni ’30 che vendevo poi io stessa nei mercatini. Ma questa realtà mi andava stretta…ho voluto seguire la mia grande passione sino in fondo e ho creato nel 2012 una vera e propria linea di moda. L’ultimo tassello verso la mia felicità! Da dove nasce il nome Lola Swing ? “Lola” è il diminutivo del mio vero nome, Ludovica; esprime la mia natura più sognatrice e romantica. “Swing”, invece, trasmette l’immagine del movimento fluido e veloce, rappresentando la continua evoluzione della mia creatività, di pari passo con le mie emozioni ed esperienze di vita. Ho scelto questo pseudonimo cinque anni fa per firmare i miei primi cappellini e mi ci sono affezionata: questo nome è subito entrato nelle mie corde e nella memoria di chi mi segue sin dagli esordi. Quali sono le caratteristiche essenziali delle tue collezioni? Le mie creazioni si ispirano ad un’idea di eleganza sobria e raffinata. Tutti i miei abiti sono confezionati in Italia e rispondono ai canoni di una sartorialità artigianale di pregio. Dedico sempre una cura estrema ai dettagli, alla qualità dei tessuti, alla perfezione dei tagli. Le mie collezioni hanno un’anima romantico-rétro, ma si rivolgono ad una donna contemporanea, forte e determinata.

Qual è il tuo rapporto personale con la moda e con gli abiti che disegni e poi realizzi?

Quando creo una nuova collezione sono totalmente coinvolta. L’amore per la mia professione è come un fuoco che arde nel mio cuore, un sentimento profondo ed intenso. La moda per me non è solo lavoro, ma è vera e propria passione, un’emozione indescrivibile che mi sostiene e mi fa andare avanti, anche nei momenti di difficoltà. Disegnare un abito per me significa raccontare una parte della mia vita, trasferire nelle mie collezioni le esperienze di gioia, di dolore, di speranza, di entusiasmo o di dispiacere, che sto vivendo in quell’attimo. Vorrei citare la frase dello stilista Walter Albini: “Per me ogni vestito ha una storia: d’amore, di rabbia, di violenza. Ogni vestito è un momento, una persona, un posto e ogni vestito ha il suo ruolo come in teatro. Per cambiare vestito bisogna cambiare attitudine e spirito e entrare in una nuova ‘parte’. Ogni volta, ogni stagione, ogni collezione”.



Cosa sogni per il tuo futuro?

Desidero continuare a vivere questa mia passione così intensa.

Il mio brand ad oggi è distribuito in una decina di punti vendita in Italia e vanta una presenza in negozi di alta moda anche all’estero, come in Svizzera e in Cina. Spero di riuscire ad ampliare la mia rete di vendita, coltivando, anche nel lavoro, rapporti umani profondi e duraturi. La mia moda, come la mia vita, si baserà sempre sulla sincerità!