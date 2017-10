Lucio Mariano, le luminarie fanno brillare di luce le passerelle Ufficio stampa 1 di 54 Ufficio stampa 2 di 54 Ufficio stampa 3 di 54 Ufficio stampa 4 di 54 Ufficio stampa 5 di 54 Ufficio stampa 6 di 54 Ufficio stampa 7 di 54 Ufficio stampa 8 di 54 Ufficio stampa 9 di 54 Ufficio stampa 10 di 54 Ufficio stampa 11 di 54 Ufficio stampa 12 di 54 Ufficio stampa 13 di 54 Ufficio stampa 14 di 54 Ufficio stampa 15 di 54 Ufficio stampa 16 di 54 Ufficio stampa 17 di 54 Ufficio stampa 18 di 54 Ufficio stampa 19 di 54 Ufficio stampa 20 di 54 Ufficio stampa 21 di 54 Ufficio stampa 22 di 54 Ufficio stampa 23 di 54 Ufficio stampa 24 di 54 Ufficio stampa 25 di 54 Ufficio stampa 26 di 54 Ufficio stampa 27 di 54 Ufficio stampa 28 di 54 Ufficio stampa 29 di 54 Ufficio stampa 30 di 54 Ufficio stampa 31 di 54 Ufficio stampa 32 di 54 Ufficio stampa 33 di 54 Ufficio stampa 34 di 54 Ufficio stampa 35 di 54 Ufficio stampa 36 di 54 Ufficio stampa 37 di 54 Ufficio stampa 38 di 54 Ufficio stampa 39 di 54 Ufficio stampa 40 di 54 Ufficio stampa 41 di 54 Ufficio stampa 42 di 54 Ufficio stampa 43 di 54 Ufficio stampa 44 di 54 Ufficio stampa 45 di 54 Ufficio stampa 46 di 54 Ufficio stampa 47 di 54 Ufficio stampa 48 di 54 Ufficio stampa 49 di 54 Ufficio stampa 50 di 54 Ufficio stampa 51 di 54 Ufficio stampa 52 di 54 Ufficio stampa 53 di 54 Ufficio stampa 54 di 54 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nata a fine Ottocento grazie al suo fondatore, Salvatore, oggi vede alla propria guida il nipote, Lucio Mariano, che ha saputo trasformare le luminarie in vere e proprie scenografie esportate in tutto il mondo.



Ai nostri giorni, le installazioni di questo geniale architetto delle luci si prestano non soltanto per accompagnare i festeggiamenti religiosi, ma anche per far brillare le più esclusive passerelle di haute couture. Lucio Mariano ha saputo infatti diffondere l’arte di famiglia oltre i confini della tradizione, dando avvio ad un’intensa collaborazione con le più rinomate griffe di moda, tra cui Dolce&Gabbana, Bulgari, Fendi, Intimissimi e Pomellato.

Questi ed altri brand, simbolo del Made in Italy nel mondo, hanno scelto le creazioni firmate Marianolight per illuminare sfilate, eventi e spazi espositivi in tutto il globo, partendo da Milano e Roma sino ad arrivare a Parigi, Londra, New York, Tokyo e Shangai.

Anche i più grandi department stores come la Rinascente, Brian&Barry e Harrods non hanno saputo rinunciare a questa seducente attrazione e, durante il periodo natalizio, hanno deciso di addobbare i propri palazzi con luminarie tradizionali in legno, che riproducono il raffinato pizzo Chantilly.



A Milano lo scorso settembre, in occasione del party evento dell’anno, Vogue Italia “The New Beginning”, al quale hanno partecipato le più importanti celebrities internazionali ed italiane, Lucio Mariano ha collaborato con il direttore creativo Riccardo Tisci, firmando la straordinaria scenografia luminosa del Purgatorio, in una moderna rivisitazione della Divina Commedia dantesca. Come nelle antiche parate religiose del nostro Meridione, anche in questa occasione si è compiuta un’autentica fusione tra sacro e profano, in un’elegante esplosione di luci e colori.



Lucio, quali sono le tue origini? Da dove deriva la passione per le luminarie? Possiamo parlare di una “storia di famiglia”?

Sono nato in Puglia, a Scorrano, agli inizi degli anni ’60, quando tutta l’Italia si trovava in un ottimo momento di crescita economica e culturale.

Le luminarie della mia famiglia però hanno origini molto più antiche: già a fine ottocento, con mio nonno Salvatore, che al tempo veniva chiamato “il paratore”, le cittadine salentine e pugliesi, nei giorni della festa patronale, mutavano le loro sembianze, vestendosi di luce.

Passando dai lumini ad olio dei tempi di mio padre Eliseo, proseguendo attraverso le lampade ad incandescenza, sino ad arrivare ai LED e agli RGB, giungiamo a Marianolight 2017. Quindi direi proprio di sì: questa è la storia della mia famiglia.



Nel percorso di evoluzione della Marianolight, l’azienda è cresciuta di pari passo con gli sviluppi delle nuove tecnologie?

La tecnologia in questo lavoro ha un ruolo molto importante. Come ho raccontato prima, essa ha scandito le diverse fasi di crescita della nostra azienda e, di conseguenza, di adattamento alle nuove esigenze del mercato. L’utilizzo delle nuove tecnologie ci ha permesso anche di essere molto più sostenibili e attenti alle risorse limitate del pianeta, riducendo il riscaldamento prodotto dalle nostre installazioni.



Quali sono le tappe fondamentali del processo creativo e della realizzazione pratica delle tue architetture di luce?

Dobbiamo fare una distinzione importante tra due tipologie di progetto: la commissione e il lavoro indipendente.

Quando veniamo contattati dai nostri clienti, partiamo sempre da una loro idea di base. Una volta individuato il concept, procediamo alla fase di progettazione, che prevede un diretto coinvolgimento del committente. Quindi intervengono gli esecutivi architettonici e strutturali che si occupano della produzione. Infine procediamo con il montaggio di prova ed il collaudo sino alla spedizione sul sito in cui avverrà l’installazione finale.

Nel progetto indipendente, e cioè di nostra iniziativa, è l’ispirazione a dettare l’ordine delle fasi di progettazione, obbedendo soltanto alle logiche dell’istinto. Nonostante il processo sia meno lineare, ritengo che questo sia il modo migliore di realizzare delle creazioni inedite e originali. Il nostro obiettivo in fondo è sempre quello di stupire, dando forma a nuove idee.



Ti viene riconosciuto il grande merito di aver fatto dell'illuminazione un'arte. Oggi infatti le tue creazioni luminose non vengono esibite soltanto, secondo tradizione, nel corso delle feste patronali, ma sono diventate il fulcro di progetti di più ampio respiro, anche internazionale, che spesso interessano il settore moda. Qual è il trait d'union tra due mondi apparentemente lontani come quello delle luminarie e quello del fashion?

In un settore come quello della moda, in cui il Made in Italy è apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di qualità del prodotto ed eccellenza manifatturiera, i grandi stilisti hanno deciso di adottare la formula vincente dell’italianità anche per illuminare le passerelle, i negozi, le feste e le inaugurazioni.

Le luminarie da lungo tempo esaltano le tradizioni e le origini più profonde del nostro Paese e oggi anche gli spettacoli della moda. Non è nient’altro che un’estensione dell’utilizzo originale: la celebrazione delle radici, del cambiamento, della gioia, della gente.