Love is in the air: i baci più amati di sempre

Il bacio è uno dei gesti più importanti e belli per l'uomo: non importa che avvenga in modo passionale, dolce o intenso, l'importante è farlo. Ma quali sono i baci più amati di tutti i tempi? Per 8 italiani su 10 il più bel bacio di sempre è "Il Bacio" di Hayez , il quadro diventato una vera e propria icona dell' amore romantico e sensuale . Dai baci resi celebri da alcune pellicole cinematografiche, passando per dipinti e storiche foto, scopriamo insieme un'appassionata top ten.

L'opera di Hayez , raffigurante un soldato che saluta la sua fidanzata abbracciandola e baciandola appassionatamente, è considerata una delle icone del Risorgimento italiano. Dipinta in tre versioni, tra il 1859 e il 1879, è per l'82% degli italiani il bacio più bello di sempre: per il 78% degli italiani è sinonimo di amore romantico per eccellenza, per il 64% è aspirazione di coppia e per il 58% è desiderio di emulazione.

A rivelarcelo è una ricerca condotta su circa 1000 italiani uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) per conto di Baci Perugina in occasione della retrospettiva dedicata al maestro ottocentesco, in programma dal 7 novembre al 21 febbraio nelle Gallerie d'Italia a Milano, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community.

Ad aggiudicarsi il secondo posto del podio, invece, è il famoso bacio ditra Rossella O'Hara e l'affascinante Rhett: se per il 69% è considerato appassionato e struggente, per alcuni risulta essere troppo artificioso (42%) e teatrale (39%). Il 71% degli italiani fa posizionare al terzo posto della classifica il bacio tra Rose e Jack in: del resto, chi non ha sognato insieme ai due innamorati sulla prua di quella nave? Il film è seguito da un altro quadro famoso, Ilche ritrae due amanti strettamente abbracciati, con l'uomo che si china a baciare la donna, posti in un luogo astratto ed etereo: non essendo raffiguranto un bacio esplicito, per il 65% la tela non incarnerebbe appieno il bacio romantico per antonomasia.I gradini successivi della top ten vedono il bacio tra la principessa Aurora risvegliata dal principe azzurro nella celebre fiaba(59%), seguito da quello altrettanto noto della pellicola(54%) tra dei giovanissimi Demi Moore e Patrick Swayze. Settima posizione perdi Robert Doisneau (48%), la foto scattata nel 1950 che ha fermato il momento di una coppia di ragazzi che si baciarono lungo le caotiche vie di Parigi.Ottava postazione per un'altra opera artistica,di René Magritte del 1928 (41%). Il quadro raffigura due amanti che si baciano appassionatamente, con le teste coperte da un panno bianco che impedisce loro di vedersi e comunicare. Per questo la tela suscita un po' di inquietudine e angoscia (67%). Ultimi due posti coperti dal bacio del film(37%) tra Audrey Hepburn e George Peppard, e quello di(32%) immortalato in una foto scattata il 14 agosto 1945 da Alfred Eisenstaedt. Un marinaio e un'infermiera, un bacio appassionante con cui festeggiarono la vittoria sul Giappone e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Una posa, ancora oggi dopo 70 anni, considerata perfetta (76%).Ecco ladei baci più amati di sempre:1. Bacio di Hayez2. Via col Vento3. Titanic4. Il Bacio di Gustave Klimt5. La bella addormentata nel bosco6. Ghost7. Bacio di Robert Doisneau8. "Gli amanti" di Magritte9. Colazione da Tiffany10. Bacio di Times Square