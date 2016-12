Lo stile leopardato: attrazione senza tempo

Lo stesso vale per le maglie in generale. Devo dire che quelle di lycra con le macchie sulla vita nascondono bene le 'ciambelle’ da abbuffata. Alcune t-shirt al contrario creano un po’ di confusione se abbinate allo stile militare: troppe macchie in movimento per pochi centimetri di stoffa. Le camicie si presentano divise a metà: una parte macchiata e l’altra a tinta unita o addirittura totalmente leopardata ma in maniera più sobria ed elegante, niente eccessi. Le macchie non sono più esagerate nelle misure e nell’intensità del colore. Iniziano a percorrere la via dell’eleganza. Arriva per tutti prima o poi.



In ogni caso vi consiglio di indossarle per serate o giornate all’insegna del fashion style, ma di evitarle per un colloquio di lavoro: il rischio di essere considerate troppo estrose si nasconde proprio al di là della scrivania. Ma se in generale non potete proprio farne a meno, optate per capi dai colori meno vivaci e più simili alle macchie come il nero, il marrone, il beige; se, al contrario decidete osare, lasciatevi catturare dal rosso Chanel e dal verde inglese. Io voto per il primo colore: sarà un outfit in stile Madonna quindi i vostri fans non potranno non notarvi. Ma non dimenticate che stile e moda devono preferibilmente incontrarsi a metà strada.

“Orgoglio si riferisce a quello che pensiamo di noi stessi; la vanità a ciò che vorremmo che gli altri pensassero di noi” - Jane Austen.



Ma se proprio le macchie non vi inquietano allora evitate le vie di mezzo e fate scorta di giubbini, spolverini, casacche e giacche leopardate; abbinatele poi ad un tubino nero e anche agli occhi delle malelingue sarete decisamente attraenti e di classe.

“Non è quello che dicono su di te, è quello che sussurrano” - Errol Flynn.



Per chi certi capi preferisce vederli ondeggiare sulle silhouette altrui, ma non resiste alla tentazione di indossarli, consiglio di acquistare foulard leopardati, borse nere con tracolla, manici o chiusura 'macchiata', ed ancora scarpe con il tacco o le classiche ballerine tutte leopardate. Evitate invece gli stivali perché troppo appariscenti e se non amate gli occhi addosso potreste passare momenti a dir poco imbarazzanti. Potete evitare tutto questo ripiegando sull'intimo.: almeno quello potrà notarlo soltanto chi volete voi.



E per finire, nella lista della spesa non possono mancare i cappelli che come sapete stanno riconquistando un posto d'onore negli armadi. Scegliete quelli che hanno delle cinture intorno alla cupola, quel po' di leopardo li renderà decisamente interessanti.

"I vestiti sono una bella passione. Alcuni sognano di avere una grande piscina, io preferisco gli armadi!" - Audrey Hepburn.