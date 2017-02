Leggera e idratata con le erbe del benessere

FAI DA TE – Preparare infusi e tè a casa è un ottimo modo per iniziare la giornata ed evitare tentazioni all'angolo del bar: tè in bottiglia, acque con additivi e coloranti, succhi di frutta confezionati sono infatti ricchi di zucchero. Un erborista di fiducia saprà suggerirti la ricetta benefica più adatta a te, con cui sfruttare il potere delle piante, da secoli utilizzate come medicamento in ogni parte del mondo.



SFRUTTA LA MATTINA – Se soffri di ritenzione idrica dovresti dare particolare attenzione ai momenti della giornata in cui bere. Sarebbe preferibile, infatti, idratare l'organismo durante la mattina e, gradualmente, ridurre l'apporto di liquidi. Vorresti preparare una tisana depurativa? Evita il tardo pomeriggio e prediligi la mattina, ma non dimenticare di sorseggiare con calma, poco a poco, e non tutto d'un fiato.



LA STRATEGIA – Prima di uscire di casa metti a bollire un pentolino d'acqua, aggiungi la miscela di erbe e fiori, filtra e versa in un thermos. Avere una borraccia in borsa ti permetterà di sorseggiare una bevanda calda per tutta la mattina.



ANTI FAME – Vaniglia, fiori d'arancio e melissa hanno proprietà rilassanti. Sfrutta il profumo, connesso alla memoria olfattiva, in modo da appagare la tua fame di nuovi sapori per evitare di smangiucchiare, soprattutto a fine mattinata, quando l'ora del pranzo è vicina. In alternativa, prova anice, mirtillo e frutti rossi, dal sapore intenso.



EFFETTO DETOX – Curcuma e zenzero stimolano la disintossicazione dell'organismo. Ricchi di proprietà terapeutiche, entrambi sono potenti antiossidanti e contrastano l'azione dei radicali liberi. Per un effetto detox scegli fieno greco, cardo mariano, bardana. Ami i profumi intensi? Anice, menta e liquirizia daranno all'infuso un sapore vivace.



CONTRO IL FREDDO – Se sei freddolosa anche quando le temperature si fanno più miti, aiutati con un infuso caldo per scaldarti e avere energia: punta sulle spezie, come il pepe e la cannella, utili per liberare le vie respiratorie in caso di raffreddori e malanni. Aggiungi un cucchiaino di miele e, a piacere, fette d'arancia e foglie di menta fresca.



PER LE GAMBE – Betulla, gambi di ciliegia e tarassaco contribuiscono a disintossicare l'organismo e possono risultare particolarmente utili a fine l'inverno, quando gli effetti spiacevoli del poco movimento si fanno sentire e la pelle è spenta. Cogli l'occasione della luna piena, quando l'organismo tende a trattenere maggiormente i liquidi, per tre giorni a base di zuppe, brodo e centrifugati.