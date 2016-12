Le spiagge non sono luoghi indecenti

Per quanto mi riguarda, chi indossa le zeppe al mare o sogna di lavorare in un circo oppure la spiaggia la vede dai tavolini del bar. Tranquille, la mia è tutta invidia. Non riuscirei a camminarci neanche se avessi due bagnini pronti ad acchiapparmi ad ogni capitombolo. “Tutto è nell’attitudine”. (Diane von Furstenberg)



Ma i protagonisti dell’estate al mare sono i costumi. Le case di moda ci hanno regalato dei 'pezzi di stoffa’ per tutte le forme ma, anche stavolta, dobbiamo ringraziare la lo stile degli anni '60 e ’70. L’evergreen è sempre al passo con i tempi, tenetelo a mente quando affronterete il tanto temuto 'cambio di stagione'. Siamo nel momento clou dei saldi quindi potete osare comprando costumi dai colori accesi – bandito il nero - e multicolor con paillette e inserti di ogni genere (evitate di farci il bagno se non vi trovate in una spiaggia per nudisti), con stampe e disegni psichedelici in tessuto di cotone o stretch (a quanto pare ci sono in giro pure costumi ad effetto 3D, per fortuna non li ho visti neanche sbattendo contro una vetrina). Io vi consiglio di lasciar perdere il classico bikini a triangolo se non avete un seno pronto a sfidare la forza di gravità. In questo caso, optate per il due pezzi col ferretto (se volete pure con la coppa). Non disdegnate i bikini a fascia, magari con gli slip con i laccetti laterali, lo so che solitamente si abbinano al triangolino, ma lo stile ogni tanto deve inchinarsi di fronte alla nostra fantasia. “La moda è ciò che segui quando non sai chi sei”. (Quentin Crisp)



Belli anche i costumi interi ma scegliete quelli che valorizzano, modellano e aiutano il seno a star su: evitate invece quelli stile piscina invernale. Anche nei costumi non potevano mancare le frange, come avrete capito quest'anno comandano loro. I motivi più di tendenza sono le righe, i fiori, i poise e lo stile animal.



Ma non curate soltanto il costume, perché gli outfit più belli e desiderabili sono quelli coordinati dalla ciabatta, al cappello, grazie alle diverse fantasie delle stoffe oppure, quelli dove è il colore a trainare il look. Apprezzabili anche quelli creati abbinando tutto con occhi un po' daltonici ma che in fondo parlano della persona che li indossa.



Terribili quelli che per miracolo hanno il bikini abbinato. Sono dell'avviso che è vero che “l'abito non fa il monaco” ma lo aiuta tantissimo. Gli abiti che indossiamo incarnano la nostra immagine sociale, quella che gli altri vedono. “La moda è la maniere di dire che sei senza dover parlare”. (Rachel Zoe)



Ormai con la scusa degli shorts in pochi, soprattutto le ragazze, comprano un pareo. Gli shorts hanno creato veramente un problema di buongusto, eppure la regola è semplice: non comprateli troppo corti, in fondo sono dei pantaloncini non delle mutande di jeans, e non provateli al buio. Cura il tuo aspetto: chi ha detto che l'amore è cieco? (Mae West)



Arrivederci a settembre. Una irriverente, passionale e travolgente estate a tutti!