Lavoro e stelle: l’Oroscopo ti rivela che collega sei

ARIETE - Sei una persona onesta e leale, anche nel lavoro. Sai ricoprire ruoli di potere con grande umiltà, facendo sentire i tuoi collaboratori contenti e orgogliosi di far parte della tua squadra. Non rimani indifferente di fronte alle ingiustizie, anche se non ti riguardano direttamente. Non hai paura delle difficoltà e accogli gli imprevisti come sfide accattivanti per affermare il tuo valore. Il tuo collega ideale è l’ACQUARIO: oltre che colleghi, potreste essere buoni amici e insieme potreste conquistare il mondo!



TORO - La tua principale caratteristica come collega è l’affidabilità. Tutti possono contare sul fatto che, se dici una cosa, sicuramente la farai. E rispetterai anche le tempistiche prestabilite. La tua tenacia, la tua perseveranza e il tuo impegno ti portano spesso a raggiungere ruoli di prestigio. Devi ricordarti però che il lavoro, da solo, non basta per renderti felice. Il tuo collega ideale è il PESCI: la tua concretezza e la sua fantasia formano un mix fenomenale, in grado di sorprendere persino voi stessi.



GEMELLI - Nel lavoro è presto evidente quanto tu sia brillante. Il multitasking per te è pane quotidiano. Ti piace scherzare e divertirti coi colleghi, ma a volte non ti rendi conto che chi hai di fronte non gradisce il tuo sarcastico umorismo. In ufficio tutti sanno quanto vali, ma devi fare sempre qualche sforzo in più per riuscire a guadagnarti la fiducia di superiori e collaboratori. Il tuo collega ideale è l’ARIETE: quando le tue idee incontrano il suo entusiasmo, siete in grado di far accadere anche l’impossibile!



CANCRO - L’ambiente lavorativo nella maggior parte dei casi non è quello dove esprimi al meglio la tua personalità. Per te infatti l’ideale sarebbe lavorare da casa oppure in un contesto molto piccolo e familiare. Il tuo umore instabile non conquista sempre facilmente tutti i colleghi, soprattutto quando palesi il fatto che nutri il sospetto che ci possa essere un complotto contro di te. Il tuo collega ideale è il TORO: è l’unico in grado di farti sentire al sicuro anche quando sembra che stia per accadere una catastrofe.



LEONE - Se i tuoi colleghi sono disposti a comportarsi da sudditi, ad adularti ed essere cortesi, allora dai il meglio di te. Ti piace comandare e, al contrario, non accetti di buon grado di doverti sottomettere al volere altrui. Sei una persona ambiziosa e competitiva: per te è fondamentale che vengano riconosciuti i tuoi meriti. Questo però non sempre ti agevola nel rapporto coi tuoi colleghi. Il tuo collega ideale è il BILANCIA: non solo ti lascia comandare, ma ti lascia persino prendere le decisioni al suo posto!



VERGINE - Puntualità, metodo, efficienza e competenza: ecco le tue caratteristiche maggiormente apprezzate dai colleghi. Le tue critiche sono pungenti ma costruttive. Sicuramente non sei una persona che ama perdere tempo. Riesci comunque a trovare il modo di socializzare coi colleghi e organizzare qualche uscita extra-lavorativa (del resto, il tuo pianeta è Mercurio). Il tuo collega ideale è lo SCORPIONE: se si mette di impegno, sa essere persino più puntiglioso di te. Voi due insieme rappresentate l’emblema della precisione.



BILANCIA - Tu naturalmente vai d’accordo con tutti. Non vuoi incrinare i rapporti coi tuoi colleghi e, affinché questo non accada, non hai problemi a scendere a qualche piccolo compromesso. Soltanto un clima armonico e pacifico infatti ti permette di rendere al meglio nelle tue attività. Spesso ti diletti anche a dare piccoli consigli d’amore ai colleghi con cui sei maggiormente in confidenza. Il tuo collega ideale è il SAGITTARIO: sapete affrontare le sfide lavorative con leggerezza, ma allo stesso tempo con grande serietà.



SCORPIONE - Guadagnare la tua fiducia è veramente difficile, anche in ambito lavorativo. Non ti apri con tutti. I colleghi o ti amano o ti odiano, non ci sono vie di mezzo. La tua disponibilità è totale con coloro che ritieni meritevoli, con tutti gli altri invece spesso assumi un atteggiamento dispettoso. E se ci sono dei pettegolezzi in ufficio, sicuramente tu ne sai qualcuno. Il tuo collega ideale è il CANCRO: sapete formare insieme una splendida alleanza. Schierarsi contro di voi potrebbe essere davvero pericoloso!



SAGITTARIO - La tua allegria è sempre contagiosa e i tuoi colleghi si rivolgono spesso a te per delle parole di incoraggiamento. Quell’aria un po’ presuntuosa a volte rischia di attirare qualche antipatia, ma il più delle volte riesci a farti perdonare pure quello. Sai catturare le attenzioni con grande fascino e carisma. Forse è proprio per questo che spesso diventi protagonista di qualche piccola tresca tra colleghi. Il tuo collega ideale è il LEONE: se vi unisce la passione per lo stesso obiettivo, il risultato è garantito!



CAPRICORNO - Coi colleghi va tutto bene, finché qualcuno non decide di cambiare turno all’ultimo momento oppure propone al capo di rivoluzionare ciò che tu avevi pianificato tanto meticolosamente. In questi casi non ti interessare guadagnare simpatie e preferisci svolgere in autonomia le tue attività. Eppure, se solo ti lasciassi andare, potresti scoprire che alcuni colleghi sono anche divertenti! Il tuo collega ideale è il VERGINE: è l’unico in grado di competere con te sulla puntualità e rispettare i programmi prestabiliti.



ACQUARIO - I tuoi colleghi non riescono quasi mai a farsi una chiara opinione su di te. Sei brillante, hai buone idee, ami condividere le tue scoperte. Il problema è che non tutti le capiscono e, quando inizi con le polemiche, è la fine per tutto e tutti. Spesso i tuoi colleghi diventano amici, che continui a frequentare anche dopo aver cambiato lavoro per l’ennesima volta. Il tuo collega ideale è il GEMELLI: siete un classico esempio di persone efficienti che si sanno divertire anche lavorando. Difficile stare al vostro passo!



PESCI - Sei sempre disponibile con tutti: ti offri di sostituire i colleghi che hanno bisogno di un permesso, ti fai carico di attività che non ti spettano, ti impegni per il bene comune e sorridi. Però vorresti che anche gli altri facessero altrettanto e, poiché la maggior parte delle volte questo non accade, ti lamenti a non finire. Come collega sei utile, ma sei anche indispensabile? Il tuo collega ideale è il CAPRICORNO: il tuo disordine prima o poi lo farà impazzire, ma nel frattempo rendi il suo lavoro più divertente!