Lasciatevi contagiare da abiti audaci ma eleganti

15:29 - Questa settimana parliamo di abiti e dire abito vuol dire tutto. Esistono talmente tanti modelli che servirebbe una rubrica lunga quanto le vecchie enciclopedie. Pertanto state tranquille che seguiranno altri articoli. Tirate un sospiro di sollievo e iniziate a pensare che nel vostro armadio quest’anno non devono mancare abiti sfiziosi, eccentrici nella loro eleganza e “aggressivi” con classe.

Partiamo subito da abiti in tulle semplice o ricamato, abiti con corpetto dritto e gonna plissettata (ne ho vista qualcuna con le piume nere, peccato che Halloween sia già passato!), altri in chiffon: ne esistono alcuni che hanno soltanto la camicia in chiffon con maniche a sbuffo, per capirci un po’ settecentesche. Non vi nego che li trovo deliziosi. Ed ancora, abitini di lana con borchie per donne più ‘tenaci’, o con semplici inserti metallici per donne meno audaci. Non dimentichiamoci gli abiti in raso, potete sceglierli lunghi o sulle ginocchia (vi sconsiglio quelli troppo corti, a mio avviso non sono particolarmente eleganti e poi pretendono gambe perfette). Per i vestiti in raso potete scegliere modelli semplici o con diversi tipi di applicazioni, per esempio pietre, strass e per le più ‘tenerone’ anche con qualche fiocchetto (è proprio difficile liberarsi dai fiocchi, un’altra cosa che la moda ripropone sempre e noi donne ce li portiamo dietro dall’infanzia).



E vogliono ignorare gli abiti in neoprene. Vi prego optate per quelli con la gonna soltanto in neoprene, altrimenti potete scordarvi la comodità e correte pure il rischio di assomigliare a tante pinguine sperdute in città. E a questo punto non posso non dirvi che in giro troverete pure abiti in tessuto tecnico (dopo il successo degli anni Novanta, inizio Duemila, ci viene ripresentato questo tessuto, ma almeno stavolta non ci rifilano le felpe). E per finire dove lo mettiamo il classico tubino, ma in ecopelle? Per una serata all’insegna del ‘corteggiamento’ o ‘acchiappo’ se preferite, può funzionare, ma vi prego non indossatelo ad una di quella classiche cene di lavoro cosiddette ‘tranquille’. Per i colleghi potreste pure diventare le loro migliori amiche, ma dubito che le colleghe apprezzerebbero la vostra scelta.



Finisce qui la carrellata e mi sembra abbastanza, pure per me. Le idee per serate particolari non vi mancheranno. Con questi abiti non passerete sicuramente inosservate quindi, al di là del tubino in ecopelle, anche gli altri meritano attenzione. Non potete indossarli in una serata qualsiasi. Aspettate l’occasione giusta, intanto perché sono abiti rigorosamente neri (o meglio, io vi consiglio di evitare il giallo, il verde, il fucsia e anche il rosso perché rischiereste di sembrare donne eccentriche senza stile e gusto) e poi, perché pretendono cura e attenzione ai dettagli. Con questi abiti non potete eccedere nell’uso degli accessori e anche il trucco non dovrà essere eccessivo. E per finire, vi consiglio di abbinarci dei gilet in pelliccia (decidete voi se vera o falsa) e stivali o tronchetti altissimi e di pelle.



Lasciatevi contagiare da questo stile un po’ aggressivo ma elegante e raffinato. Uno stile che vi permetterà di essere anche molto sensuali e intriganti. Che lo shopping abbia inizio!