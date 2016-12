4 dicembre 2014 La valigia fashion per la montagna Dalle calze “morbidose” ai maglioni sport, quel che ti serve per un weekend al caldo e con stile Tweet google 0 Invia ad un amico

17:23 - I look improntati alla praticità diventano spesso sciatti, per questo quando sarete alle prese con la valigia per il vostro week-end in montagna tenete presenti alcuni suggerimenti di stile che non vi facciano pentire di aver lasciato la consueta allure che sfoggiate in città. Ma certo non potete presentarvi sui monti con il cappotto in cashmere chiaro e i tacchi. Ecco dunque qui qualche suggerimento su cosa infilare in valigia per il vostro week-end in montagna.

IL CAPOSPALLA CONFORTEVOLE E CALDO - Il nostro suggerimento è: pelliccia, pelliccia, pelliccia. Non significa conciarsi come uno yeti, ma pensate che in città la pelliccia può essere difficilmente esibita: perché troppo calda per muoversi tra mezzi pubblici e negozi iper-riscaldati o perché l’effetto è semplicemente ‘troppo’. Ecco allora che la pelliccia diventa il capospalla perfetto tra le cime innevate, naturale oppure ecologica, alternativa chic al piumino: se questo invece rientra nelle vostre corde, potrete comunque scegliere bordato di pelliccia.



LA MAGLIERIA EFFETTO ALTA QUOTA - Quel maglione in lana di alpaca comprato alla fiera dell’artigianato o in qualche mercatino alternativo è rimasto a lungo nell’armadio, ne siamo certi, ma in montagna trova il suo contesto naturale. Non si rischia di avere freddo, questo è provato, ma soprattutto le tipiche fantasie peruviane o modello fair isle si accordano perfettamente allo spirito dell’alta quota. Mettete in valigia anche dei pezzi molto pratici come un cardigan con la zip o un dolcevita sottile che potrete infilare anche sotto la camicia in flanella.



LE CALZE SOFT - Non dimenticate i calzettoni in cashmere: sono meravigliosi ma un po’ eccessivi per la città, mentre risultano indispensabili in montagna. Prediligete tonalità basiche e naturali, come i beige e i marroni, eventualmente con piccoli ricami o motivi ‘natalizi’. Non dimenticate di aggiungere anche dei collant di lana come quelli che indossavate da piccole. In montagna si infilano sotto ai pantaloni o sotto le gonnellone in tweed.



IL BASICO SPORTY - Magliette tinta unita da infilare sotto i maglioni e leggings di lana completano il tutto, assieme a moon-boot o scarponcini che indosserete da mattina a sera. A meno che non sia prevista una festa elegante non avrete bisogno di altro. E poi non c’è niente di più elegante che sapersi calare nel contesto.



