La mantella: un fuori moda sempre di moda

Potete anche scegliere la stessa mantellina, ma aperta: come avrete già visto, ricorda molto le stole di seta, anche se le mantelle solitamente sono di panno o di lana. Abbiamo poi quelle più lunghe che in linea di principio sono aperte quindi potrete sempre gioire per la mancanza di fronzoli vari, bottoni e cerniere: l'unica pecca è che dovrete farle fare almeno un giro intorno alle vostre spalle, per non rischiare di inciampare e cadere a terra subito dopo averla indossata.



Mi raccomando non confondete la mantella con le cosiddette “sciarpone”. Non sono neanche lontane parenti. La lana delle sciarpe/sciarpone è più pesante o più delicata, sempre se di qualità, quella delle mantelle no. La lavorazione è diversa perché l'effetto sul corpo deve essere più sinuoso, altrimenti uno dei due capi verrebbe soppresso per lasciare le passerelle all'altro e il nostro guardaroba ne risentirebbe. E' vero che le mantelle rispetto al passato non servono più per coprirsi dal freddo, ma non possono neanche passare per un fascia collo. In questo momento il loro compito è creare outfit unici e romantici. Per questo dovete stare attente alla stoffa e scegliere bene i colori: come sapete il colore di un capo è la prima forma di attenzione che potete riservare al vostro “io modaiolo”. Stilisti e stiliste si sono appassionati ripresentando la mantella in colori eccentrici, motivi floreali, forme geometriche, volti di animali e immagini varie. Io personalmente le preferisco di un unico colore.

“L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare” (Giorgio Armani).



Se volete giocare un po', sbizzarritevi cercando le diverse tonalità di rosso, giallo chiaro o un po' più acido, vicino al senape, oppure osate con il verde scuro o il verde inglese; se invece scegliate il nero, potete abbinarla ad un tubino o un vestito con una gonna ampia o morbida, con una scollatura a V per far risaltare il decolleté, oppre tonda e a barchetta per serate più equilibrate.



La mantella si sposa bene anche con quelle giornate di sole che vedete riflesse dalla finestra del vostro ufficio. E' un capo sobrio ma divertente perché malgrado il grigio scuro della vecchiaia sa rendervi leggere e di tendenza. Insieme al fratello “poncho” vi aiuterà a portare l'allegria nei luoghi che vi ospiteranno.

“La moda non è né morale né immorale, però è fatta per tirare su il morale” (Karl Lagerfeld).



Lasciatevi quindi avvolgere dal suo fascino, il suo effetto sarà visibile anche agli occhi più maligni. “Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante in un vestito è la donna che lo indossa” (Yves Saint Laurent).



L'invidia delle altre donne potrà essere l'unico effetto collaterale del vostro outfit ma il “fuori moda” per eccellenza teme soltanto la cassapanca della bisnonna. A proposito se per caso vi capita un baule fra le mani apritelo, la lista dei “fuori moda” è lunga non si sa mai tirate fuori un must d'altri tempi!