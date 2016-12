La camicia giusta per le mezze stagioni

14:11 - E’ la camicia l’ideal look durante le mezze stagioni. Non sapete come vestirvi la mattina? Il tempo sta mettendo a dura prova il vostro rapporto con l’armadio? Calma e gesso. Acquistate camicie di tutti i colori e di tutte le fantasie. Quest’anno come sapete l’azzurro tenue spopola, così come il rosa delicato, il giallo, il rosso e poi ci sono le fantasie a righe, a quadri, a pois e fiori ovunque. Dovete, quindi, soltanto ‘friggere’ la vostra carta di credito.

Non ve ne pentirete: le mezze stagioni sono difficili da superare anche se c’è chi dice che ormai sono defunte, o spettri per pochi illusi, vedi la sottoscritta. Onestamente come dar loro torto: la meteorologia è diventata una specie di scienza mistica. I metereologi ci provano a fare le previsioni, ma più ci provano e più il tempo si ribella. Basta pensare che siamo ad aprile e ci tocca uscire la mattina presto col cappotto, poi in canottiera a pranzo, col keeway di pomeriggio e di nuovo col cappotto e la sciarpa di sera. Pazzesco. Per fortuna che io da anni mi sono appassionata allo stile “cipolla”, ovvero mi vesto a strati. Credetemi: ho risolto tutti i miei problemi mattutini con il guardaroba. La domanda: “oggi cosa mi metto?” non mi fa più paura, niente più crisi di panico davanti allo specchio. Per una donna (e sono sicura anche per gli uomini) questi sono dei veri e propri traguardi di vita, istanti di felicità.



Ma un abbigliamento a cipolla deve partire da capi fissi, cioè da quelli che non togli per non rimanere soltanto con l’intimo (anche se qualcuno, forse, apprezzerebbe). La camicia è il capo ideale, non soltanto perché adatta a tutte le situazioni grazie alla sua versatilità ma, soprattutto, perché è un capo fresco (ovviamente se non indossate quelle di flanella) e poi non passa mai di moda. La camicia è il classico evergreen, capace di rinnovarsi sempre adattandosi ai tempi. Potete portarle con tutto e su tutto: “dove le metti stanno!”. Vi permettono di essere eleganti, casual, sportive… Naturalmente è quello che ci abbinate che rende tutto questo perfettamente possibile. Vi consiglio di indossarle sopra ai pantaloni o ai jeans, le calze con il caldo creano un certo fastidio.



Care amiche non vi resta altro che controllare il vostro conto corrente, prendervi un giorno tutto per voi e lanciarvi nel mondo delle camicie. Troverete sicuramente quella giusta per voi. Le mezze stagioni non saranno più un problema. Come diceva Coco Chanel: “C’è un momento per lavorare, e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione”.

Non avete scelta: Amatevi!