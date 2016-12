L’uva rossa è ottima per la pelle

07:00 - Siamo in autunno. Cosa c’è di meglio di un buon bicchiere di vino rosso? Sano e nutriente. Ma non solo per il nostro palato. Forse non tutti sanno che l’uva porta con sé una lunga lista di proprietà benefiche, anche in cosmesi. Le sue varianti sono tantissime, così come i suoi benefici per il nostro corpo. Purificante, dissetante, energetica. Ottima per contrastare la fragilità capillare e l’insufficienza venosa degli arti inferiori. Ma non solo.

Proprio grazie ai suoi componenti chimici, la linfa, ovviamente diluita può essere utilizzata da collirio e per il trattamento di verruche. L’uva contrasta l’invecchiamento della pelle. Infatti, se si scorre tra tutte le sue proprietà terapeutiche, notiamo che spuntano come funghi i prodotti cosmetici a base di uva, rossa soprattutto.



Infatti, è utile per prevenire le problematiche di una pelle non più giovanissima e per curare le patologie a carattere cronico-degenerativo. Un acino d'uva contiene principi attivi e nutrimenti per la rigenerazione della pelle. L’estratto di uva viene utilizzato in creme, lozioni e prodotti per il make-up ad azione schiarente sulle macchie cutanee, ma anche in preparati per il trattamento di pelli impure e seborroiche e nella formulazione di prodotti deodoranti. Per una maschera viso di uva (fragolina) fai da te, come suggerisce www.biomakeup.it, si possono utilizzare, 15 chicchi di uva fragolina non trattata con pesticidi; 1 cucchiaio di miele di ippocastano sostituibile con semplice miele e 1 cucchiaio di olio di sesamo. Bisognerà poi ridurre e ottenere un succo dai chicchi d’uva fragola. Aggiungere il miele, l’olio vegetale e la farina per addensare il composto.