Indossare una T-shirt e restare chic si può: ecco come

Ma durante le ultime sfilate, nientemeno che a Parigi, in occasione dell’Haute Couture, qualcuno ha addirittura pensato che potesse diventare una componente per un look di alta moda: stiamo parlando di Maria Grazia Chiuri, nuova creative director di Christian Dior, che sulla scia del movimento femminista anti-Trump, sceglie una maglietta come mezzo di comunicazione per il messaggio “We Should All Be Feminist” che di lì a pochi minuti avrebbe fatto il giro del web e riportato la T-shirt in cima alla wishlist di tutte le fashioniste del mondo.

E siccome siamo un po’ tutte fashioniste ma anche femministe, non ci faremo scappare l’occasione di comunicare qualcosa con una T-shirt. Ma come si fa ad indossarla rimanendo chic e non sembrando la liceale di un tempo? Ecco qualche idea!



1) Con il pantalone palazzo, come Gigi Hadid: per sdrammatizzarlo e non avere un look troppo serioso (ps: quest’anno vanno di moda le t-shirt effetto vintage o dei gruppi rock anni ’80, quindi frugate nell’armadio!)

2) Con la mini in pelle: Chiara Ferragni docet e sceglie la nuova t-shirt Gucci, da abbinare ad una mini in pelle super glamour!

3) Con la pencil-skirt: la gonna in pelle è sempre impegnativa. Niente di meglio per smorzare il tono femme fatale.

4) Con una maxi-gonna: perfetta la sera o nelle occasioni più cool, a pennello nelle giornate mondane della fashion week.

5) Con i jeans e le decolletes: binomio infallibile. Eccessivamente chic e poco pretenzioso.

6) Sotto ad un top lingerie: che sono super in voga ma che sono decisamente difficili da portare nei look di tutti i giorni.

7) Tono su tono, con una gonna plissè. Vedi Giovanna Battaglia.

8) Con il look bohemien: non è presto per dire che quest’anno sarà lui a farla da padrone durante la primavera/estate.



