Impara a litigare... senza litigare! 

Che cosa succede quando all'orizzonte si profila una discussione? Gli uomini sembrano avere un fiuto particolare per questi momenti e spesso finiscono per darsela a gambe: un comportamento che di solito innesca la reazione immediata della controparte femminile. L'incapacità di una comunicazione profonda e trasparente trasforma il confronto in una lotta all'ultimo sangue. Ecco il decalogo per imparare a discutere senza litigare: da come impostare il discorso alla posizione migliore per dialogare, dalle allusioni indirette alle frasi tabù.