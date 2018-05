9 maggio 2018 05:00 I Versiliani, abbigliamento per bambini tra eleganza e comodità Roberta e Amata, mamme ed imprenditrici di moda per i più piccini, lanciano il brand con l’elastico in vita

Dietro il brand di abbigliamento per bambini I Versiliani si fanno strada il talento e la creatività di due giovani mamme, stanche di non trovare nei negozi, a prezzi accessibili, capi comodi ed eleganti, adatti sia per il giorno che per la nanna dei propri figli. Roberta e Amata, propongono pigiami, pantaloni, bermuda, gonne, gonne-pantalone e bloomers, realizzati con tessuti di altissima qualità, ricercati nelle fantasie, preziosi nella cura dei dettagli, ma al tempo stesso pratici e confortevoli, per accompagnare i bambini durante tutta la giornata, a scuola, al parco, alle feste e nelle ore del sonno.

I Versiliani, abbigliamento per bambini tra eleganza e comodità Ufficio stampa 1 di 48 Ufficio stampa 2 di 48 Ufficio stampa 3 di 48 Ufficio stampa 4 di 48 Ufficio stampa 5 di 48 Ufficio stampa 6 di 48 Ufficio stampa 7 di 48 Ufficio stampa 8 di 48 Ufficio stampa 9 di 48 Ufficio stampa 10 di 48 Ufficio stampa 11 di 48 Ufficio stampa 12 di 48 Ufficio stampa 13 di 48 Ufficio stampa 14 di 48 Ufficio stampa 15 di 48 Ufficio stampa 16 di 48 Ufficio stampa 17 di 48 Ufficio stampa 18 di 48 Ufficio stampa 19 di 48 Ufficio stampa 20 di 48 Ufficio stampa 21 di 48 Ufficio stampa 22 di 48 Ufficio stampa 23 di 48 Ufficio stampa 24 di 48 Ufficio stampa 25 di 48 Ufficio stampa 26 di 48 Ufficio stampa 27 di 48 Ufficio stampa 28 di 48 Ufficio stampa 29 di 48 Ufficio stampa 30 di 48 Ufficio stampa 31 di 48 Ufficio stampa 32 di 48 Ufficio stampa 33 di 48 Ufficio stampa 34 di 48 Ufficio stampa 35 di 48 Ufficio stampa 36 di 48 Ufficio stampa 37 di 48 Ufficio stampa 38 di 48 Ufficio stampa 39 di 48 Ufficio stampa 40 di 48 Ufficio stampa 41 di 48 Ufficio stampa 42 di 48 Ufficio stampa 43 di 48 Ufficio stampa 44 di 48 Ufficio stampa 45 di 48 Ufficio stampa 46 di 48 Ufficio stampa 47 di 48 Ufficio stampa 48 di 48 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci I Versiliani, grazie all’immancabile elastico in vita, permettono ai più piccini di correre, giocare e divertirsi in massima libertà, senza mai trascurare l’estetica ed il buongusto di ogni singolo modello, comodo come una tuta, ma con la stessa ricercata eleganza che contraddistingue i capi sartoriali.



Ma chi sono Roberta e Amata? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Amata: Sono la mamma di Tommaso e Maria. Alle mie spalle un passato di dodici anni nel mondo della moda, da Della Valle a Moschino. Il desiderio di seguire i miei figli da vicino, senza però rinunciare al mio lavoro e alla possibilità di esprimere la mia creatività, mi ha infine portata ad approdare alla libera professione, con alle spalle la conoscenza di un mestiere a 360°. La passione per questo settore mi è stata tramandata da mio padre, che gestiva diversi marchi di abbigliamento, anche stranieri, per adulti e bambini: un uomo attento ai dettagli, alla precisione, ma con un grande estro. Roberta: Sono la mamma di Giacomo e Gregorio. Alle mie spalle un passato da producer presso Mandala Creative Productions e come personal concierge per prodotti di lusso. Mi sono allontanata dal mondo del lavoro spinta dalla voglia e dalla necessità di essere una mamma a tempo pieno. Ma l’istinto di fare qualcosa, anche fuori dalle mura domestiche, mi ha portata ad intraprendere questa nuova avventura con Amata. Entrambe, nei nostri percorsi lavorativi, abbiamo dunque attinto al mondo della moda. Avere a che fare con stilisti, registi e fotografi ci ha aiutate a sviluppare un marcato senso estetico, che trasponiamo nei nostri prodotti.



Quando e come è nato il brand I Versiliani? Come mai avete scelto proprio questo nome per firmare le vostre collezioni?

Il mare della Versilia è la forza che crea ed alimenta il nostro brand: che sia inverno o estate, poco importa. Qui l’atmosfera è sempre magica: il caldo sole d’agosto e i lunghi temporali, il cielo terso e l’aria tiepida di dicembre, con le onde increspate dal vento…I Versiliani nascono in questa terra, dove siamo cresciute e, dopo anni, ci siamo ritrovate nella nuova veste di mamme. Costruendo castelli di sabbia, abbiamo rinnovato e rafforzato la nostra amicizia. Tra discorsi e confidenze, guardando i nostri figli diventare amici, ha preso vita il nostro progetto. L’idea comune è stata quella di voler provare a creare qualcosa di bello per le mamme e di comodo per i loro bambini. Il marchio è nato tre anni fa, un po’ come un gioco e, in parte, come necessità; Amata aveva un’esigenza, anzi ce l’aveva Tommaso! Voleva infatti trovare dei pantaloni con elastico in vita (lui odia tutto ciò che è “costrittivo”), comodi all’asilo, che vestissero come una tuta, ma con un senso estetico diverso. Roberta aveva lo stesso desiderio, ma unito alla passione per i bermuda, capo con cui veste i figli sia in estate che in inverno…Non trovando nulla di simile sul mercato, abbiamo deciso di realizzarlo da sole!



Quanto ha influito la vostra esperienza personale di mamme nella realizzazione del vostro progetto?

Moltissimo. Come abbiamo raccontato, il marchio è nato dalle nostre esigenze quotidiane, proprio per comporre il guardaroba dei nostri figli. Quando abbiamo mostrato i primi prototipi, tantissime mamme hanno apprezzato la filosofia de I Versiliani e la loro vera essenza: la comodità. I nostri figli sono i primi consulenti del brand e ad essi si affiancano le altre mamme: proprio da loro è nata l’idea di introdurre gonne, pigiami, vestaglie e ogni capo che arricchisce di stagione in stagione le nostre collezioni. Chiediamo spesso pareri anche attraverso i social, strumento ottimale per avere sempre il polso delle nuove tendenze e delle reali necessità delle acquirenti.



Quali sono le caratteristiche fondamentali delle vostre creazioni per i più piccini? Come riuscite a coniugare comodità ed eleganza in un solo capo?

La particolarità è sempre l’elastico in vita o comunque la volontà di creare dei capi che non siano oppressivi e limitativi ma che, al contrario, aiutino i bambini ad essere indipendenti fin da piccoli. Siamo inoltre molto attente alla qualità dei tessuti e al dettaglio delle rifiniture. Cerchiamo di mantenerci sempre entro un range di costo contenuto, senza però rinunciare all’originalità dei nostri modelli.