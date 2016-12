I segreti del make-up perfetto

07:00 - Me lo chiedono spesso, è forse la domanda che mi viene rivolta con più assiduità: “quali sono i segreti del trucco perfetto?”. Questa domanda ha una sola risposta: tutto parte dalla base. Dobbiamo saper riconoscere il fondotinta adatto alla nostra pelle e al nostro incarnato e imparare a stenderlo in maniera omogenea su tutto il viso, poi dobbiamo saper applicare il correttore o illuminante in maniera naturale, senza lasciare tracce e ricordare sempre che il trucco non ci deve trasformare ma migliorare, deve quindi coprire i piccoli difettucci e mettere in evidenza i nostri pregi e per farlo bastano pochi, mirati passaggi.

Come dicevo prima: occhi, viso e labbra sono i tre punti più importanti per realizzare un make-up perfetto. Applicate una crema contorno occhi e un illuminante nella parte inferiore e superiore dell’occhio poi, con un pennello, stendete un fondotinta in polvere adatto per chi ha una pelle già bella di suo e vuole mantenere un effetto naturale. Delineate le sopracciglia con la matita e applicate due tipi di terra differenti: quella più chiara su tempia, zigomo e mento e quella più scura per scolpire lo zigomo. Applicate un po’ di terra anche sulla parte esterna della palpebra e sulla tempia, vedrete che effetto.



Ora stendete una matita nera solo nella parte esterna dell’occhio e un mascara nero allungante sulle ciglia, poi applicate un tocco di blush rosa sulle guance. Sulle labbra stendete una matita rossa e un rossetto rosso in tinta.