Hairstyle: l'autunno dà alla testa

È tempo di dire addio al look selvaggio e spettinato che ci ha accompagnato per tutta l'estate. I trend dei capelli per l'autunno - inverno 2015 sono due: naturalezza e no alle mezze misure. Le scelte degli stilisti ricadono su tagli corti, anzi cortissimi o su chiome extra long per un effetto pulito, libero e molto luminoso. Sì alla riga in mezzo e, per chi proprio non vuole rinunciare, via libera a leggeri ciuffi che incorniciano il viso.