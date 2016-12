Gonne, che passione!

12:30 - Mie care donne, questa settimana parliamo di gonne, quindi diciamo che gli uomini sono esclusi dal discorso. Ribadisco "diciamo" perché è chiaro che i “gusti sono gusti” quindi, se un uomo decide di indossarla, non spetta a me contestarlo. Io, intanto, prima di consigliarvi i modelli che spopolano nei negozi, vi faccio fare un passo indietro nella storia. Dovete sapere (e secondo me già lo sapete) che le gonne non sono mai passate di moda, ma quest'anno l'offerta è ampia e per tutti i gusti, nonché per tutte le taglie e per tutte le gambe.

La gonna fino all’Ottocento era in realtà una sottana, precisamente una sottogonna. Soltanto dopo la metà del secolo è diventata un indumento che vive di vita propria. Ma dobbiamo aspettare gli anni '50 affinché diventi un pezzo irrinunciabile: per questo dobbiamo ringraziare il lancio di capi più comodi e pratici per donne lavoratrici, mamme, casalinghe - insomma come siamo noi oggi, ma all'epoca era in corso una rivoluzione culturale tutta al femminile-: non voglio esagerare ma la gonna è stata il riflesso del cambiamento culturale in atto. Si è cominciato con la gonna a ruota grazie al jive (un ballo molto popolare in quegli anni); a seguire sono arrivati i modelli a longuette, ai polpacci... La vera rivoluzione è stata la mini negli anni '60, nelle quali l'orlo si è accorciato, ma non troppo (sopra al ginocchio). Si, avete capito, la mini era la 'mamma' delle minigonne: gonne cortissime che intorno al 1970 sono arrivate a lunghezze minime. Poi negli anni '80 hanno riguadagnato un po’ di centimetri e si sono ispirate con forza allo stile etnico.



Ma ritorniamo ai nostri giorni. Quest'anno vanno di moda soprattutto le extralong, le mini, le plissé e quelle a tubo. E' ritornata in auge, sempre per il principio che la moda ricicla il passato, la gonna a ruota, che rimane sempre bellissima, poi ci sono le gonne lunghe in tulle, svolazzanti, poi in tessuto georgette plissé e longuette con una forte connotazione maschile.



Concludo con quelle che mi stuzzicano di più, ovvero, quelle in ecopelle (ci sono naturalmente anche in pelle vera); ve lo consiglio svasate, lunghe fino al ginocchio o sotto il ginocchio: sono veramente chic. Vi dirò di più, indossatele con una giacca nera, stesso tessuto ma con qualche inserto metallico e abbinateci un bel tacco, magari uno stivale. Si, lo so, vi sto consigliano uno stile rock e alquanto aggressivo. Certo, non è una mise adatta a tutte, ma questo non vuol dire che non possiamo provarci. Osiamo donne, osiamo, perché siamo e saremo sempre intriganti e meravigliose.