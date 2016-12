Gonna pantalone, mai senza tacchi

La gonna pantalone è un pantalone largo e questa larghezza ricorda vagamente una gonna (chi ha coniato il termine avrà pensato che le gonne fossero soltanto per gambe ben nutrite), lunghe fino al polpaccio. Adesso giusto per ottemperare ad un riciclo degno di nota ed originalità, qualche stilista ha deciso di accorciare questo capo fino al ginocchio, il che mi fa pensare che forse stava pensando ad una gonna pantaloncino, speriamo che sia soltanto una mia elucubrazione mentale. Vi prego, seguite il consiglio: “Le donne sciocche seguono la moda, le pretenziose l’esagerano; ma le donne di buon gusto vengono a patti con essa" (Émilie du Châtelet).



Ammetto che un mio collega, molto più giovane di me, mi definisce una 'babbiona’, perché sono sempre troppo perfettina, elegantemente classica. Spero che prima o poi qualcuno/a spiegherà a questi 'giovani' che certi luoghi richiedono sempre, e dico sempre, ad esempio la giacca (questo vale per lui e per lei), e che i jeans, soprattutto se strappati, sono una dichiarazione di guerra al proprio capo in ufficio. In quest'ottica la gonna pantalone rimane per me un artificio di moda che non ha né capo e né coda. Ovviamente i gusti personali non si discutono: "La moda è fatta per andare fuori moda" (Coco Chanel).



Questo capo ricorda una gonna larga: pertanto, anche se non vi fa impazzire, potete scegliere di farla vivere nel vostro armadio proponendovi di bruciarla non appena avrete ritrovato o conquistato una bella silhouette. Per chi decidesse di usarla, indipendentemente da tutto, non dovrà farsi imbrogliare dalla sua aura di capo comodo e versatile perché non lo è affatto! Prima di tutto fa risaltare la pancia, dato che in linea di massima la vita è alta e quindi fascia il ventre. Capite bene che così le montagne russe addominali saranno pienamente visibili a tutti coloro che vi circonderanno o semplicemente vi guarderanno. Come sapete, consiglio di seguire sempre la regola del 'vedo non vedo'. A questo punto non compratele al buio, provatele con calma, anche se i camerini dei negozi sono troppo piccoli. Scegliete stoffe morbide e non rigide, e lasciate perdere le scarpe basse: la gonna pantalone sta bene con i tacchi e così slancerà, non soltanto voi, ma anche quei pezzi di stoffa che vi avvolgeranno. Ovviamente se la comprate per andare al mare allora la storia cambia, abbinate tranquillamente le vostre ciabatte o sandali, se preferite.



Ricordate: “La moda è un modo di vivere, di pensare e di essere legato a un'epoca o a una società, ed è per sua stessa essenza effimera, passeggera, fuggevole".