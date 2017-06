Giuseppe Della Badia: il lusso per donne audaci e raffinate

Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 1 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 2 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 3 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 4 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 5 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 6 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 7 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 8 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 9 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 10 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 11 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 12 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 13 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 14 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 15 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 16 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 17 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 18 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 19 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 20 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 21 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 22 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 23 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 24 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 25 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 26 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 27 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 28 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 29 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata 30 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Giuseppe Della Badia. Accessori di lusso per una donna audace e raffinata leggi dopo slideshow ingrandisci

Laura Pausini, Mariagrazia Cucinotta, Olivia Palermo, Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi, solo per citare alcuni nomi, sono state sedotte dallo scintillio delle creazioni di Giuseppe Della Badia.



Qual è stato il tuo percorso di crescita? Quando hai capito che saresti diventato un fashion designer?

Ho intrapreso un corso di studi classici sino a conseguire la laurea in Giurisprudenza. La linea costante della mia vita, tuttavia, è stata la creatività. Sin da bambino ho sempre disegnato, non paesaggi o nature morte, ma donne, abiti e scarpe…ancora oggi non saprei disegnare altro! Sapevo già dentro di me che la moda sarebbe stata un giorno il mio mestiere. Quello che era scritto sulle pagine del mio destino si è avverato lungo un cammino naturale…



Come riassumeresti le tappe decisive della tua carriera? Quando è nato il brand Gedebe?

A vent’anni, pur non avendo mai preso in mano ago e filo, ho scoperto di avere la capacità innata di ricamare con la stessa naturalezza con cui disegnavo. Era la mia vocazione. Ho così iniziato, nel periodo dell’Università, a ricamare gli abiti delle mie amiche: jeans, magliette, felpe…le mie creazioni erano del tutto originali per quei tempi e furono notate da un’azienda di Roma, che confezionava lavorazioni artigianali per le grandi firme, tra cui Fendi, Valentino, Elie Saab, Alexander McQueen. Ero molto giovane e non conoscevo affatto le dinamiche del sistema. Non sapevo ad esempio di essere stato scelto per realizzare prototipi per le più importanti maison di moda, finché un giorno non mi sono imbattuto in una vetrina di una nota griffe che esponeva un mio ricamo! Dopo la laurea, ho frequentato a Milano un master in Marketing della Moda e nel 2010 ho deciso di creare il mio brand. La mia prima collezione prevedeva esclusivamente polsiere: bracciali in pelle decorati con i miei ricami. Sono stato quindi selezionato da Pitti, ho partecipato al Tranoï ed infine sono approdato da Massimo Bonini, con il quale ho costruito un percorso commerciale ed una rete retail ampia e strutturata. Nel 2013 ho introdotto la mia linea di borse e nel 2015 ho esteso la produzione anche alle calzature. Questa scelta si è rivelata vincente, in quanto le mie scarpe hanno subito riscosso un grande successo, sia a livello mediatico che dal punto di vista commerciale. Oggi la riconoscibilità del brand Gedebe è associata nella stessa misura alle borse come alle calzature.



Quali sono le caratteristiche che rappresentano il punto di forza delle tue collezioni?

Il tratto distintivo per eccellenza è la forte identità delle mie creazioni. Essa deriva da molteplici componenti che coesistono in ogni singolo accessorio: i colori, i ricami, le pietre…un mix di elementi già di per se stessi dominanti. La mia abilità sta nel trovare il giusto bilanciamento perché il prodotto finale risulti sempre armonioso ed elegante, a volte anche divertente ma con garbo. I miei accessori sono minimali nelle forme, faccio prevalere linee classiche e pulite, addirittura rigorose, attorno alle quali sviluppo un lavoro decorativo, che le impreziosisce facendole brillare. Un altro elemento caratterizzante di tutte le mie collezioni è l’assoluta artigianalità delle tecniche di lavorazione: oggetti interamente made in Italy, in ogni loro finitura.