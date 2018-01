Giorno del sì: proibito cedere allo stress!

L' organizzazione del matrimonio è molto laboriosa e frenetica: per questo è facile andare incontro a tanto stress e trovarsi… sull’orlo di una crisi di nervi. Eppure, per non lasciarsi prendere dal panico e per gioire di tutti i bei momenti che accompagnano il cammino di avvicinamento al giorno del sì, si possono mettere in atto molti accorgimenti , in modo da avere tutta la situazione sotto controllo e non farsi prendere dall’ansia eccessiva. Ecco qualche consiglio.

QUESTIONI DI ORGANIZZAZIONE – E’ fondamentale sapersi organizzare per tempo: preparare un'agenda sulla quale segnare gli appuntamenti potrebbe esservi di grande aiuto. Qui potrete segnare ogni piccolo dettaglio, ogni nuova idea e osservazione. Questo quaderno finirà per trasformarsi anche in un diario che sarà bello sfogliare dopo il matrimonio per ricordare l'adrenalina dei preparativi.



CHI FA SE’ - … non sempre è vero che fa per tre. Di sicuro, se anche ci riesce, si stanca moltissimo. Il tempo deve diventare un alleato e non il vostro nemico: cercate dunque di gestirlo nel modo migliore. Fatevi aiutare e imparate a delegare. Se imparerete a fidarvi condividendo i compiti riuscirete ad alleggerire la pressione e rendere partecipi anche le persone che vi vogliono bene!



OCCHIO ALLE COSE IMPORTANTI – Non siete d’accordo con la mamma o con la suocera su qualche particolare? Fate un bell’esame di coscienza e cercate di mettere a fuoco la reale importanza del punto in discussione. Se è un dettaglio, lasciate correre e assecondate le vostre “avversarie”. Vi secca lasciare loro l’ultima parola? Barattate il vostro sì con una analoga concessione da parte loro. Evitate il più possibile le prove di forza, a meno che non siano in discussione cose che ritenete fondamentali: magari riuscirete a prevalere, ma vogliamo mettere la fatica?



UNO SPAZIO TUTTO VOSTRO - Nei mesi che precedono il giorno del sì sarà molto importante dedicarvi a voi stesse, quindi chiamate subito la vostra amica del cuore e andate a rifugiarvi con lei in una Spa dove potrete riordinare i pensieri, confrontarvi e sorseggiare un delizioso tè ai frutti di bosco. Non siete tipi da Spa? Optate per una passeggiata, per uno spettacolo a teatro o per quello che più vi piace. Dormite a sufficienza, seguite una dieta equilibrata e fate esercizio fisico in modo regolare. Non saltate mai la pausa pranzo: rispettare i vostri ritmi vi farà arrivare belle e raggianti al giorno del matrimonio, senza cedere a inutili crisi.



OCCHIALI ROSA - Essere positive deve diventare uno stile di vita: affrontare tutto con il sorriso alleggerirà anche l’impegno più noioso! In fondo, state per coronare il vostro sogno d’amore: su tutto il resto si può discutere, ma questo è il punto di forza davvero importante!