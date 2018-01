Giorno del sì: piccolo kit di sopravvivenza per la sposa

Il kit di emergenza per la sposa Istockphoto 1 di 8 Istockphoto 2 di 8 Istockphoto 3 di 8 Istockphoto 4 di 8 Istockphoto 5 di 8 Istockphoto 6 di 8 Istockphoto 7 di 8 Istockphoto 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Procuratevi una pochette bianca, elegante e discreta e metteteci dentro innanzi tutto ago, filo e spille da balia per rimediare a un piccolo strappo, alla fila di paillettes o perline che tende a staccarsi, o al bottoncino ribelle che vorrebbe riguadagnare la libertà. In ordine di importanza, seguono: qualche cerottino, nel caso in cui le scarpe, dato che non le avrete mai indossate prima, vi procurino qualche fastidio e un collant di riserva, uguale a quello che indossate, sempre per la serie “non si sa mai1”.



Sono indispensabili anche dei fazzolettini di carta e dei cotton fioc per correggere il trucco in caso di lacrima, un deodorante che vi farà sentire sempre in ordine. E’ bene anche avere una forbicina, una limetta per le unghie, un flaconcino di smalto trasparente (può anche servire a fermare una smagliatura nelle calze nel caso non aveste quelle di riserva. Indispensabili anche un kit per il trucco, uno specchietto e ancora forcine e lacca per i capelli, per un pronto-soccorso acconciatura. Se indossate le lenti a contatto portatevi il kit, anche se di solito non vi serve da mattina a sera.



Molte spose scelgono di portare con sé anche un paio di scarpe di ricambio, comode e magari a tacco basso da indossare alla fine della cerimonia per scatenarvi sulla pista da ballo oppure, se vi sposate in primavera e avete scelto dei sandali, potrete portare con voi un décolleté da indossare in caso di pioggia imprevista.



Se avete altro spazio non lesinate sul contenuto, è importante cercare di prevedere qualsiasi problema: vi eviterà l’imbarazzo di presentarvi in condizioni non perfetto e soprattutto placherà la vostra ansia per il timore che possa verificarsi qualche inconveniente.



Anche lo sposo potrebbe aver bisogno di un intervento di emergenza, quindi portate anche dei bottoni neri e dei bottoni bianchi: se per caso dovesse saltarne uno si potrà immediatamente rimediare! Perché, come si dice a volte, la fortuna è cieca, ma la iella ci vede benissimo!