Giannico. Calzature seducenti con un vibe ricercato

L’enfant prodige delle calzature, come lo ha definito Forbes nel 2015, per la Primavera-Estate 2018 propone calzature sexy dai dettagli preziosi. La collezione “Fontana”, con i suoi caratteristici revers, rimanda immediatamente il pensiero al famoso artista dei tagli. La linea “Daphne” risplende di luce grazie alle spille rainbow in cristalli sfavillanti. Le pump “Gilda” si distinguono per i dettagli glamour, dalle finiture metalliche agli inserti colorati. Novità di stagione la Totem Bag: essenziale e pulita, pratica e senza tempo, si riaggancia all’idea pura e primordiale del concetto di borsa.



Ma chi è Nicolò Beretta? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nato a Milano nel 1995. Fin da piccolissimo già disegnavo abiti da sera per le principesse delle fiabe. Appena iniziato il liceo classico, mio padre è stato trasferito a Sydney per lavoro e con lui tutta la nostra famiglia ha traslocato in Australia. Ho ultimato lì i miei studi, frequentando una scuola superiore con indirizzo artistico. Nel frattempo la mia attenzione si è spostata dagli abiti agli accessori, in particolare le scarpe.



Da dove deriva la tua passione per la creatività? Esiste un episodio significativo della tua vita che ti abbia fatto capire che “da grande” saresti diventato un designer?

Poco prima di finire la scuola avevo già disegnato come autodidatta una capsule collection di scarpe. Erano solo degli sketches. Un giorno venni a sapere che Vogue Italia aveva organizzato un incontro con Manolo Blahnik, offrendo a giovani stilisti la possibilità di mostrare il proprio portfolio al grande maestro. Ancora minorenne, mi sono imbarcato su un aereo da Sydney verso Londra, dove ho conosciuto Franca Sozzani, direttrice di Vogue Italia, e proprio lui, Manolo Blahnik. Sfogliando i miei schizzi, il famoso stilista mi disse che avrei dovuto assolutamente produrre quelle scarpe…stavo ricevendo l'incoraggiamento di una leggenda della calzatura e non ci ho pensato due volte!



Quali sono state le tappe fondamentali della tua brillante ascesa nel settore degli accessori di lusso?

Nell' inverno del 2015 ho lanciato la mia prima collezione ufficiale a Milano, partecipando al Vogue Talents. Da lì è stato un susseguirsi di concorsi ed eventi. La stampa ha iniziato a parlare di me ed il mio nome a rimbalzare in giro per il mondo. L'anno dopo sono stato vincitore del concorso “Who is on Next”. In giuria comparivano i più grandi nomi del mondo della moda, tra cui Pier Paolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, Suzy Menkez, la fondatrice di Buro 247/ Miroslav Duma e molti altri. L’autunno successivo sono stato scelto da Brandon Maxwell e Lady Gaga per un servizio su V Magazine relativo ai DESIGNER TO WATCH. Nel 2016 ho avuto il mio primo e più importante premio dal mercato americano, vincendo il “Vivian Infantino Emerging Talent Award", nell’ambito degli annuali di Footwear News: sono stato il più giovane designer ad aver mai ricevuto questo riconoscimento.