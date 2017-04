Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 1 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 2 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 3 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 4 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 5 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 6 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 7 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 8 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 9 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 10 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 11 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 12 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 13 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 14 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 15 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 16 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 17 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 18 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 19 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 20 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 21 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 22 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 23 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 24 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività 25 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Gianluca Capannolo: abiti eleganti ed essenziali, incastro perfetto tra geometria e creatività Foto di Francesca Partesi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lo stilista aquilano Gianluca Capannolo mi riceve nel suo showroom in via San Maurilio, nel salotto elegante della vecchia Milano. Gli abiti della nuova collezione autunno-inverno 2017 adornano quello spazio bianco dalle volte affrescate come vere opere d’arte.

Un bagaglio di esperienze ricco e multiforme presso le più altisonanti maison di haute couture: Bagutta, Fratelli Rossetti, Maurizio Pecoraro, Lancetti, Krizia… Nel 2004 la nascita del brand Gianluca Capannolo, un progetto personale che riflette il carattere poliedrico del suo ideatore e il suo naturale distacco dalle logiche della globalizzazione.



Gianluca, come è iniziato il tuo percorso nel mondo della moda?

Mi sono diplomato all’Accademia internazionale di Alta Moda a Roma e, subito dopo, sono approdato a Milano, la città simbolo per eccellenza del settore. Mi sono adattato ai lavori più disparati, che però mi hanno portato a raggiungere quello che, sin dall’inizio, è sempre stato il mio unico obiettivo. In quel periodo, infatti, è incominciata anche la mia collaborazione con il giovane stilista Lambros Milona. Soltanto un paio di anni dopo sono diventato l’assistente di Maurizio Pecoraro. Questa esperienza è durata tre anni, fino a quando, ad un certo punto, ho realizzato che quel mondo non mi apparteneva più e sono partito per un viaggio, zaino in spalla, in Sud America. E’ stato per me un anno di rinascita e di riscoperta. Ma la mia vocazione è tornata a galla: mi sono ritrovato a lavorare l’alpaca in Perù e a realizzare dei capi che venivano poi venduti in Italia. Ho così deciso di dare vita alla mia prima collezione personale…ero partito per cambiare vita e sono tornato per complicarmela! La tua carriera è costellata di collaborazioni e ruoli importanti per i grandi nomi della moda. Sei stato, solo a titolo di esempio, direttore creativo di Krizia e di Lancetti.



Cosa porti con te di queste esperienze?

Durante le mie consulenze m’interessa sempre capire il metodo di lavoro delle grandi aziende. Trovo inoltre molto stimolante visitare i loro archivi. Ricordo ancora l’emozione di quando abbiamo tirato fuori dagli scatoloni gli abiti plissé di Krizia, che avevo visto pubblicati sulle riviste quando ero bambino…e poi i ricami di Lancetti, i suoi pezzi più pregiati. Porto dentro di me naturalmente anche dei ricordi personali, il mio rapporto con Mariuccia Mandelli, i viaggi insieme, le condivisioni piacevoli, ma anche i momenti più duri, che comunque mi sono serviti per fortificarmi. Ho tuttavia mantenuto sempre il mio DNA riconoscibile, al di là di qualsiasi contaminazione. In realtà non mi sforzo per ottenere questo risultato: io sono così, è la mia creatività che spontaneamente si manifesta.



Quali sono le principali caratteristiche che contraddistinguono le tue creazioni?

Innanzitutto i volumi. Adoro la geometria, intesa come geometria creativa, mentre detesto i numeri. I miei abiti derivano da un incastro di forme, a partire dalle più primitive, come il quadrato, il cerchio, il rombo…l’unione e la mescolanza di queste figure dà luogo a linee esclusive ed originali. Un altro punto di forza sono senz’altro i colori: accesi, decisi, definiti…verde, turchese, blu, cobalto, rosso, arancio, oro e argento, solo per citare alcune delle innumerevoli tonalità di una palette cromatica dalle mille sfaccettature, che m’incanta e mi seduce. E poi sono un cultore dei tessuti, adoro la rivisitazione delle trame classiche. Ciò che differenzia le cose tra di loro è proprio la materia di cui esse sono fatte. Nelle mie creazioni cerco di sovvertire le impostazioni e gli accostamenti tradizionali. Qualche stagione fa ho utilizzato la lycra dei costumi da bagno, l’ho laminata e quindi accoppiata: il risultato è stato un macro-macramè dall’effetto dorato. Nella collezione FW17 ho introdotto le piume, la ciniglia, l’ecopelliccia, la lana laccata…mi piace stravolgere il tessuto per farlo mio, personalizzarlo e renderlo speciale.