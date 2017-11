Genevieve Xhaet: copricapo irriverenti per le flapper di oggi Ufficio stampa 1 di 24 Ufficio stampa 2 di 24 Ufficio stampa 3 di 24 Ufficio stampa 4 di 24 Ufficio stampa 5 di 24 Ufficio stampa 6 di 24 Ufficio stampa 7 di 24 Ufficio stampa 8 di 24 Ufficio stampa 9 di 24 Ufficio stampa 10 di 24 Ufficio stampa 11 di 24 Ufficio stampa 12 di 24 Ufficio stampa 13 di 24 Ufficio stampa 14 di 24 Ufficio stampa 15 di 24 Ufficio stampa 16 di 24 Ufficio stampa 17 di 24 Ufficio stampa 18 di 24 Ufficio stampa 19 di 24 Ufficio stampa 20 di 24 Ufficio stampa 21 di 24 Ufficio stampa 22 di 24 Ufficio stampa 23 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Genevieve Xhaet, con le sue piccole costruzioni di alta sartoria, mette in scena una sapiente fusione tra moda e arte, traendo spesso ispirazione dalle opere di grandi menti creative, quali Lynda Benglis, Enzo Mari, Ettore Sottsass.

Al centro della sua produzione i turbanti, attualizzati con ironia e praticità, per la donna urbana contemporanea, che porta avanti con orgoglio l’eredità delle flapper anni ’20: ragazze dalla femminilità spiccata e irriverente, il carattere forte e determinato, lo charme di una bellezza senza tempo.



Genevieve, com’è nata la tua passione per la creatività? Ricordi un episodio significativo che ti abbia fatto capire di appartenere al mondo della moda?

A dodici anni, guardando i documentari di RaiSat Art su Nan Goldin e Lee Miller.



Qual è stato il tuo percorso formativo e come riassumeresti le tappe decisive della tua carriera?

Ho studiato alla Marangoni di Milano e subito dopo mi sono catapultata nel mondo della moda, lavorando per anni al fianco di Pierangelo D'Agostin per le linee Jil Sander, Hlam e molti altri marchi.



Quando e com’è nato il brand Flapper? Come mai hai scelto di non utilizzare il tuo nome per firmare le tue creazioni?

Flapper è nato nel 2013. Leggendo Francis Scott Fitzgerald, mi sono innamorata della figura della moglie Zelda ed ho iniziato a studiare la sua persona. Ricordo ancora il fremito di quando finalmente ho preso in mano il suo romanzo, “Save Me the Waltz". Partendo dalla sua storia, ho proseguito il mio percorso alla ricerca di donne per me speciali. L’ispirazione per ogni mia collezione nasce proprio da loro, le flapper di ieri, oggi e domani. È inoltre una parola breve ed efficace, che porta con sé il suggestivo riferimento all'uccellino che sbatte le ali, mentre sta imparando a volare, richiamando alla mia memoria la frase di Neil Young: “There you stood on the edge of your feather, Expecting to fly” .



Come mai il copricapo? Cosa rappresenta per te questo accessorio?

Mi sono innamorata dei copricapo disegnando le collezioni per lo storico cappellificio Barbisio, dove ho avuto anche l’opportunità di seguire in prima persona l’intero processo di manifattura. Ritengo che sia un accessorio indispensabile per completare il look di chi lo indossa, esaltandone la personalità.