Gambaletti? Epidemia in pieno stile fashion

Tra i mali di primavera, oltre alla polvere e al polline ovunque, bisogna inserire nella nefasta lista i mini-gambaletti. Spopolano anche quest'anno. Ormai è una epidemia in pieno stile fashion. Lo so che i calzini e i gambaletti, mini o non mini, sono la mia ossessione (in un modo o nell'altro ci ritorno sempre), ma proprio non riesco ad accettare l'uso indiscriminato ed insensato di questo articolo.

Appartengo alla vecchia generazione, quella che definiva la donna con le ciabatte e il gambaletto sotto il ginocchio “triste e sconsolata”, addirittura “agghiacciante” per quanto riguarda il sex-appeal, niente a che vedere con le desperate housewife della serie televisiva statunitense. Da questo punto di vista lo sforzo delle case di moda di sdoganare il gambaletto, accorciandoli o scatenandosi nelle più travolgenti fantasie e nei più impensabili colori è apprezzabile, ma di elegante non ha proprio nulla. Con tutta la buona volontà, l’apertura mentale e l’amore per la moda, non riesco a trovarci niente di bello, di fashion e di attraente.



Personalmente credo che sia meglio indossare delle calze lunghe per coprire le nudità delle nostre caviglie o dei nostri polpacci, oppure via tutto. Una bella passeggiata con le ciabatte, chiamateli anche sandali se volete (per me rimangono ciabatte ben acconciate) o con tacchi vertiginosi. Naturalmente la storia cambia se andate in giro con le scarpe sportive, magari per fare una bella corsetta per prepararvi così alla prova costume. In questo caso i calzini, non di spugna, ve li consiglio, anzi vi supplico di indossarli per la salute dei vostri piedi (visto che con il sudore le vesciche sono assicurate), e per la salute di chi vi sta vicino, soprattutto se è il vostro lui o la vostra lei. Ricordate che le storie d’amore finiscono anche per molto meno.



Comunque, tutti d’accordo: la moda è semplicemente moda; non occorre, quindi, ‘viverla’ come un antibiotico per curare le fastidiosissime placche alla gola. Voglio dire, se propongono penne di gallina per adornare la nostra chioma, non credo che sia indispensabile seguire questa tendenza. Carnevale non è sempre dietro l’angolo.



Vedete il mini-gambaletto mi sembra una via di mezzo che cozza un po’ con la storia della moda. Una storia che ha sempre lanciato delle rivoluzioni di stile e tendenza a livello socio-culturale. Basta pensare alla mini-gonna, alle giacche per donna, ai pantaloni… la lista è lunga. Capite, mi risulta difficile comprendere la rivoluzione culturale che si nasconde dietro l’uso del mini-gambaletto. L’unica cosa che mi viene in mente è che indossarli può tornare utile a chi ha i piedi freddi anche d’estate (il che è una bella sfiga). Ma se avete questo problema, compratevi delle belle scarpe chiuse davanti e aperte dietro. Andate in giro sempre con le scarpe da trekking, insomma inventatevi qualcosa. Lasciate i gambaletti ai manichini in vetrina. La moda propone tante cose, dobbiamo proprio scegliere lo stile mini-calzino? Karl Kraus ha detto: “Piuttosto perdonare un brutto piede che delle brutte calze”. Io, infatti, mi compro piuttosto un paio di scarpe nuove.