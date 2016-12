Frecciarosa: la prevenzione viaggia ad alta velocità

La prevenzione del tumore al seno viaggia su rotaia. Dall' 1 al 20 ottobre (sabato e domenica esclusi) due treni Frecciarossa della rotta Roma - Milano, si trasformano in Frecciarosa : a bordo sono presenti medici specialist i pronti a offrire consulenze e visite mediche gratuite a tutte le viaggiatrici, in particolare per la salute del seno. L'iniziativa si svolge in occasione della quinta edizione della campagna promossa da Trenitalia, società di trasporto del Gruppo FS Italiane, e dall'associazione IncontraDonna onlus, con il patrocinio del Ministero della Salute e di Expo Milano 2015.

Ai clienti di Trenitalia a bordo dei treni e nei FRECCIAClub di Roma e Milano viene consegnato un vademecum dedicato alla salute e alla prevenzione del tumore del seno e del colon retto, e a temi di interesse generale legati alla salute femminile, tra cui la vaccinazione HPV (Papilloma virus), rivolta tanto alle donne quanto agli uomini, alla sana alimentazione e a una corretta attività fisica. A bordo dei treni sono presenti anche team di volontari di IncontraDonna onlus e volontari che hanno alle loro spalle un vissuto oncologico e ne sono guarite: si tratta di persone preparate e motivate a condividere la propria esperienza e la formazione ricevuta nell'ambito di corsi dedicati.



La campagna Frecciarosa è sostenuta quest'anno anche dal ballerino Samuel Peron che ha organizzato per l'occasione un sorprendente flash mob con l'esibizione di 60 ragazzi. Attraverso la sua associazione “Sballando Ballando”, Peron entra nelle scuole ricordando ai giovani quanto sia importante essere sè stessi e coltivare i propri sogni: la danza aiuta a farlo, tenendo lontani droga, alcool e bullismo.



L'edizione 2015 di Frecciarosa punta a consolidare il successo e l'attenzione registrati nelle precedenti edizioni, quando ha raggiunto oltre 2 milioni di viaggiatori Trenitalia, coinvolgendone 3.000 in visite senologiche e 1.500 in consulenze gratuite e distribuendo oltre 400mila Vademecum della Salute. Oltre 15.000 i questionari medici raccolti sulla vaccinazione HPV, i cui risultati sono stati elaborati e trasmessi al Ministero della Salute.



La prevenzione Frecciarosa quest'anno raggiunge anche il Sud Italia. Oltre alle tappe di Bari, Foggia, Salerno, Napoli e Reggio Calabria, già previste nell'edizione 2014, quest'anno l'iniziativa tocca anche la Sicilia con tappe a Catania, Messina, Palermo e Siracusa. La professoressa Bonifacino sarà personalmente a bordo dei treni per la Campania, la Calabria, la Puglia e la Sicilia.



Nel FRECCIAClub di Milano, in particolare, sono previste consulenze mediche dal lunedì al venerdì (ore 12.00-13.00 e 14.30-15.30).



Per quanto riguarda le altre stazioni e i treni Frecciarossa e Frecciargento coinvolti nell'iniziativa, www.trenitalia.com