Sesso tra amici, sì o no?

IL PRIMO APPUNTAMENTO – Sesso al primo appuntamento? Durante un'indagine effettuata negli Stati Uniti nel 2005 il 69 per cento degli intervistati rispondeva affermativamente. A distanza di dieci anni la risposta è invece cambiata: gli utenti si dividono fra un 50 per cento favorevole e un'altra metà del campione di riferimento assolutamente in disaccordo. In un incontro mostrano di avere sempre più importanza il legame affettivo insieme al desiderio condiviso di avere una relazione.