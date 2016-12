4 di 7 Afp

Afp

Qual è la tua beauty routine? Le cose da cui prendersi una pausa

AIUTO DALLA NATURA – Gli integratori a base di miglio hanno effetto sui capelli e sulle unghie: li trovi sotto forma di compresse, da assumere per un ciclo o due, soprattutto al cambio di stagione. Grazie a una cura dall'interno in pochi giorni noterai la differenza. Abbina gli integratori a uno shampoo per uso frequente, consigliato se vai spesso in palestra o se vivi in una zona molto inquinata.