5 di 10 Istockphoto

Istockphoto

Impara a litigare... senza litigare!

5 IMPARA A PARLARE – Stare in silenzio di fronte a qualcosa che ci ha fatto arrabbiare o ferito è pericoloso. Il rischio è di esplodere all'improvviso, urlando tutto ciò che non ci siamo permessi di dire prima. Impara a dire quello che non ti va… nel momento stesso in cui percepisci il fastidio.