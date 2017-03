Festa della Donna: una giornata per te

Per festeggiare al meglio la Festa della donna , non c'è niente di meglio che dedicare un'intera giornata a se stesse. Una piccola vacanza per volersi bene, per sentirsi più belle, per regalarsi quello che di più caro abbiamo nella vita: il tempo. Quale migliore occasione per ritagliarsi qualche ora di pace da sole o con le amiche, lontane dalla routine quotidiana? Cinema, musei e trattamenti wellness possono essere un'ottima alternativa alla solita pizza in rosa. Ma anche gite fuori porta, shopping a tema, avventure mozzafiato e nail art trendy.

Beauty and wellness - Se vuoi staccare la spina per qualche ora e dedicarti alla cura del corpo, potrebbe essere divertente organizzare una "spedizione" alle terme. Quante volte capita che, dopo una dura giornata di lavoro, al telefono con le amiche esclamiamo esauste: "Portatemi in beauty farm, chiudetemi dentro e buttate la chiave!" Visto che oggi la giornata a voi, finalmente potrete farlo. Un momento di relax e confidenze con loro, tra un massaggio e una sauna, tra un bagno turco e uno scrub. Con i pacchetti pensati per voi, come quello "Speciale Festa della donna" proposto dalle Terme della Salvarola di Sassuolo, potrete concedervi una mini-vacanza sulle colline di Modena immerse nel verde.



O altrimenti, in mancanza di tempo, senza dover necessariamente ricorrere alle coccole di un'estetista, si potrebbe optare per altre soluzioni più veloci e low-cost "homemade": una nail art particolare, ad esempio, o un make up a tema con un ombretto giallo acquistato per l'occasione. Mimose a parte, non è un caso infatti che questo colore sia stato scelto come simbolo della Festa della donna: rappresenta il sole, infonde la spinta verso la positività e arreca una fresca ventata di ottimismo.



Shopping - Per le shopping-addicted, e non solo, un giro per le vetrine si rivela sempre il migliore passatempo. Regalarsi un piccolo gioiello, un accessorio cool o un abito a tema in vista della primavera: quale migliore terapia! In occasione della Festa della donna, sono diversi i brand che hanno pensato di realizzare qualcosa di esclusivo per l'universo femminile: come Cruciani, che propone il "fiocco rosa" in collaborazione con l'associazione Susan G. Komen. Acquistando questo braccialetto per sé, per le figlie o per un'amica, si contribuirà a finanziare anche la ricerca contro il tumore al seno.